Нападение на граждан Украины в центре польской Познани, видео которого получило широкое распространение в интернете, стало уголовным делом. Двум задержанным женщинам предъявлены обвинения, причем одной из них вменяют применение насилия и публичные оскорбления по мотиву национальной принадлежности. Обе подозреваемые признали совершение инкриминируемых им действий.

Как ранее сообщал bb.lv, инцидент произошел около 00:20 в ночь с 12 на 13 августа возле одного из заведений на улице Półwiejska в центре Познани. Потерпевшими по делу проходят двое граждан Украины, работавших в местном заведении общественного питания.

Произошедшее попало на видео, которое позднее распространилось в социальных сетях. На записи видно, как одна из женщин подходит к мужчинам, вступает с ними в конфликт, оскорбляет их, плюет в одного из них, опрокидывает находившийся рядом ресторанный зонт, а затем применяет физическую силу. Кроме того, на видео слышны высказывания, касающиеся украинского происхождения мужчин.

После появления записи в интернете польская полиция начала устанавливать личности участниц конфликта. 14 августа правоохранители задержали двух женщин в возрасте 35 и 36 лет.

На задержания отреагировал министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский, заявив о «нулевой терпимости к агрессии и ненависти».

15 августа прокуратура официально предъявила обвинения обеим подозреваемым. Как сообщает RMF FM, обе женщины признали вменяемые им действия. При этом содержание обвинений существенно различается, а национальный мотив фигурирует в деле только одной из них.

Наиболее серьезные обвинения предъявлены Монике Г. По версии прокуратуры, женщина применила насилие в отношении двух граждан Украины и нарушила их телесную неприкосновенность. Кроме того, следствие обвиняет ее в публичном оскорблении двух мужчин и гражданки Украины из-за их национальной принадлежности.

Действия подозреваемой квалифицированы в том числе по статьям 119 и 257 Уголовного кодекса Польши. Прокуратура также рассматривает произошедшее как преступление хулиганского характера. По оценке следствия, действия совершались публично, повод для них был незначительным, а поведение подозреваемой демонстрировало пренебрежение к установленному правопорядку.

Статья 119 Уголовного кодекса Польши предусматривает ответственность за применение насилия или незаконной угрозы в отношении человека или группы людей по причине их национальной, этнической, расовой, политической или религиозной принадлежности. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

Моника Г. признала вменяемые ей действия и, по данным польских СМИ, выразила раскаяние.

Второй задержанной, Катажине С., предъявлены обвинения в связи с другим эпизодом произошедшего. Следствие считает, что во время конфликта она попыталась помешать человеку, снимавшему происходящее на телефон.

По версии прокуратуры, женщина ударила его по руке, пытаясь заставить прекратить видеозапись. Ей предъявлены обвинения в принуждении с применением насилия и нарушении телесной неприкосновенности.

В отличие от Моники Г., Катажине С. не предъявлялось обвинение по статье 257 Уголовного кодекса Польши, касающейся публичного оскорбления человека или группы людей по национальному, этническому или расовому признаку. Вторая подозреваемая также признала вменяемые ей действия.

Дополнительные подробности конфликта рассказал Богдан Угринчук, находившийся на месте происшествия и снимавший происходящее. Один из подвергшихся нападению мужчин, по его словам, является его другом.

В беседе с Radio Meteor Угринчук заявил, что перед началом конфликта мужчины стояли возле заведения и разговаривали между собой по-русски. В этот момент к ним подошла женщина и начала их оскорблять.

По словам автора записи, женщины обращали особое внимание на язык, на котором разговаривали мужчины. При этом эта часть описания произошедшего основана на свидетельстве Угринчука. Прокуратура официально указывает на национальный мотив в обвинениях, предъявленных Монике Г., однако полной реконструкции обстоятельств начала конфликта следствие пока не публиковало.

Угринчук также рассказал, что живет в Польше около двух лет и произошедшее сильно на него повлияло. По его словам, после инцидента он смог проспать лишь около трех часов и потерял аппетит.

После допросов обеих женщин не стали заключать под стражу. В отношении них установлен полицейский надзор. Подозреваемым запрещено приближаться к потерпевшим и связываться с ними. Кроме того, женщинам запрещено контактировать друг с другом.

Расследование нападения продолжается. Теперь прокуратуре предстоит собрать и представить доказательства по каждому из эпизодов, а окончательную правовую оценку действиям обвиняемых даст суд. Самое серьезное из предъявленных обвинений предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.