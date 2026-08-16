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Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: возле Страупциемса полностью перекрыто движение 0 97

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

На Вентспилсском шоссе возле Страупциемса в воскресенье вечером произошла тяжелая авария с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей. В ДТП пострадали люди, а перевернувшийся грузовой автомобиль полностью заблокировал обе полосы движения.

В тяжелой аварии, произошедшей в воскресенье на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса, пострадали шесть человек. Одного из пострадавших спасти не удалось, трое были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), прибывшие на место медики боролись за жизнь одного из пострадавших, однако, несмотря на предпринятые усилия, спасти человека не удалось.

Еще трое участников аварии получили травмы различного характера и степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Двое пострадавших после оказания необходимой помощи отказались от госпитализации.

На месте происшествия работали пять бригад NMPD. В том числе была привлечена специализированная врачебная бригада, которую направляют на наиболее тяжелые и критические вызовы.

Как сообщалось ранее, серьезная авария произошла в воскресенье во второй половине дня на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса.

По информации Государственной полиции, в ДТП участвовали грузовой автомобиль и несколько легковых машин. В результате аварии грузовик перевернулся на бок и полностью заблокировал обе полосы движения.

Из-за происшествия движение по этому участку Вентспилсского шоссе перекрыто.

В «Latvijas Valsts ceļi» сообщили, что водители могут объехать место аварии по дороге Калнциемс — Кудра и Лиепайскому шоссе.

Обстоятельства тяжелого ДТП выясняются. Водителям, направляющимся по Вентспилсскому шоссе, рекомендуется учитывать ограничения движения и заранее выбирать альтернативный маршрут.

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#ДТП
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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