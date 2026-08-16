Крупная авария произошла ночью 16 августа на автомагистрали М3 в Венгрии. Туристический автобус с польскими номерами съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП погибли 12 человек, еще по меньшей мере десять получили серьезные травмы.

Об аварии сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, автобус двигался по автомагистрали М3 в направлении Ньиредьхазы, когда на прямом участке дороги внезапно съехал в кювет и перевернулся.

В салоне туристического автобуса находились 57 пассажиров и два водителя. Пострадавших после аварии доставили в больницы. Информация об их состоянии уточняется.

По предварительным данным венгерской полиции, причиной трагедии могло стать то, что водитель заснул за рулем. Мужчина задержан, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

На месте ДТП работают спасательные службы и сотрудники полиции области Боршод-Абауй-Земплен. Продолжаются необходимые мероприятия, а также расследование причин аварии.

Следствию предстоит установить точную последовательность событий и выяснить, почему водитель потерял контроль над автобусом. Окончательная причина смертельного ДТП будет названа после завершения расследования.