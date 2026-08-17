В Огрском крае спасатели извлекли из воды тело погибшего человека. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, с начала купального сезона в Латвии на водоемах погибли уже 36 человек.

В Огрском крае в воскресенье из водоема было извлечено тело погибшего человека. Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

По обновленным данным службы, с начала купального сезона, который стартовал 15 мая, из латвийских водоемов извлечены тела уже 36 погибших.

Если учитывать весь 2026 год, число погибших на воде достигло 56 человек.

Эти цифры показывают, что даже к завершению лета водоемы остаются местом повышенной опасности. Спасатели регулярно напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время отдыха у воды и не переоценивать свои силы.

Это уже не первый подобный случай за последние дни. В пятницу тело погибшего человека было извлечено из пруда в Лудзенском крае.

С наступлением второй половины августа число трагедий на воде продолжает увеличиваться. Спасательные службы призывают жителей быть особенно осторожными и не пренебрегать правилами безопасности во время купания и отдыха у водоемов.