На Вентспилсском шоссе восстановлено движение, которое было полностью перекрыто после крупного ДТП возле Страупциемса. В результате аварии один человек погиб, еще шесть получили травмы.

Движение по Вентспилсскому шоссе, перекрытое после серьезной аварии в воскресенье, полностью восстановлено. Об этом утром в понедельник сообщили в ГООО «Latvijas Valsts ceļi».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Страупциемса. По информации Службы неотложной медицинской помощи, один человек погиб, еще шесть получили различные травмы.

Во время ликвидации последствий аварии пострадал и один из спасателей. После осмотра медиками он смог продолжить работу.

По предварительным данным, в столкновении участвовали грузовой автомобиль и три легковые машины. После удара грузовик опрокинулся на бок и полностью заблокировал обе полосы движения, из-за чего движение по шоссе пришлось временно остановить.

Подобные аварии на загруженных магистралях нередко приводят к длительным ограничениям движения, поскольку для расчистки дороги требуется убрать поврежденную технику и обеспечить безопасность на месте происшествия.

К утру понедельника последствия ДТП были устранены, и движение транспорта по Вентспилсскому шоссе возобновилось в обычном режиме.