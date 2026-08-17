Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Вентспилсском шоссе восстановили движение после аварии с погибшим и шестью пострадавшими (фото) 1 2228

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: LETA

На Вентспилсском шоссе восстановлено движение, которое было полностью перекрыто после крупного ДТП возле Страупциемса. В результате аварии один человек погиб, еще шесть получили травмы.

Движение по Вентспилсскому шоссе, перекрытое после серьезной аварии в воскресенье, полностью восстановлено. Об этом утром в понедельник сообщили в ГООО «Latvijas Valsts ceļi».

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Страупциемса. По информации Службы неотложной медицинской помощи, один человек погиб, еще шесть получили различные травмы.

Во время ликвидации последствий аварии пострадал и один из спасателей. После осмотра медиками он смог продолжить работу.

По предварительным данным, в столкновении участвовали грузовой автомобиль и три легковые машины. После удара грузовик опрокинулся на бок и полностью заблокировал обе полосы движения, из-за чего движение по шоссе пришлось временно остановить.

Подобные аварии на загруженных магистралях нередко приводят к длительным ограничениям движения, поскольку для расчистки дороги требуется убрать поврежденную технику и обеспечить безопасность на месте происшествия.

К утру понедельника последствия ДТП были устранены, и движение транспорта по Вентспилсскому шоссе возобновилось в обычном режиме.

LET_249392392.jpegLET_249392382.jpegLET_249392372.jpegLET_249392362.jpegLET_249392352.jpegLET_249392342.jpegLET_249392332.jpegLET_249392322.jpegLET_249392312.jpegLET_249392302.jpegLET_249392282.jpegLET_249392262.jpegLET_249392232.jpeg

×
Читайте нас также:
#ДТП #спасатели #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Напали на украинцев из-за языка: двум женщинам в Польше предъявили обвинения
Изображение к статье: ДТП
Изображение к статье: Литва
Изображение к статье: Джейсон Ардей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рак легкого
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: поврежденная вывеска в Добеле
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: сервер
Техно
Изображение к статье: Суточная норма потребления меда по мнению врача
Еда и рецепты
Изображение к статье: Наименования алкогольных напитков, которые не рекомендуются людям старше 50 лет
Еда и рецепты
Изображение к статье: Рак легкого
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: поврежденная вывеска в Добеле
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео