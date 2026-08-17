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Обещал до 4000 евро в месяц: полиция завершила расследование дела о вербовке женщин в Афины 0 30

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: женские ноги

Государственная полиция завершила расследование дела о предполагаемой торговле людьми и предлагает предъявить обвинение 65-летнему мужчине, которого подозревают в вербовке и отправке женщин из Латвии в Грецию для сексуальной эксплуатации.

Государственная полиция передала в прокуратуру материалы уголовного дела, по которому 65-летнего мужчину подозревают в вербовке и отправке женщин из Латвии в Грецию для сексуальной эксплуатации.

Расследование началось после задержания в феврале этого года двух человек по подозрению в организации отправки женщин в ночной клуб в Греции.

По версии следствия, мужчина 1961 года рождения с декабря 2025 года по февраль 2026 года активно искал женщин и предлагал им работу в «джентльменском клубе-баре» в Афинах. Им обещали ежемесячный доход в размере от 3500 до 4000 евро, однако, как считает полиция, речь шла о вербовке с целью сексуальной эксплуатации.

Следствие пришло к выводу, что действия подозреваемого были совершены с целью получения материальной выгоды. В конце февраля ему официально был присвоен статус подозреваемого по статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за отправку человека с его согласия для сексуальной эксплуатации.

Подобные преступления относятся к категории торговли людьми и считаются тяжкими. Даже если человек первоначально соглашается на поездку, использование обмана или вербовка с целью эксплуатации образуют состав преступления.

В отношении подозреваемого избрана самая строгая мера пресечения — заключение под стражу. Если его вина будет доказана в суде, ему может грозить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе расследования полиция также проверяла возможную причастность второго задержанного. Однако собранные доказательства не подтвердили его участие в преступлении, поэтому уголовное дело в этой части было прекращено.

10 августа материалы расследования были переданы в Восточную прокуратуру Риги, которая теперь должна принять решение о начале уголовного преследования.

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#полиция #криминал #Греция #Латвия #прокуратура #торговля людьми
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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