Спустя неделю после начала операции «Оборотень» на латвийско-белорусской границе силовые службы не задержали ни одного нелегального мигранта или его перевозчика. В Минобороны считают, что усиленные меры контроля уже могут сдерживать попытки незаконного пересечения границы.

С начала операции «Оборотень», в рамках которой на латвийско-белорусской границе усилены меры безопасности, не было задержано ни одного нелегального мигранта или человека, подозреваемого в их перевозке. Об этом в эфире Латвийского радио и программы «Утренняя панорама» (LTV) сообщил министр обороны Райвис Мелнис.

Операция стартовала на прошлой неделе после обнаружения в Силене тоннеля, который, по данным властей, использовался для нелегальной переправки мигрантов через границу. В ней участвуют Государственная пограничная охрана, Национальные вооруженные силы, Земессардзе, Государственная полиция и другие службы.

По словам министра, за время проведения операции также не было найдено новых тоннелей, ведущих из Беларуси в Латвию.

«Возможно, операция уже дает результаты», — заявил Мелнис.

Сейчас количество военнослужащих и земессаргов, задействованных в охране приграничной территории, увеличено вдвое. Особое внимание уделяется проверке автомобилей, водителей и перевозимого багажа.

По плану операция продлится до 31 августа, однако власти уже готовятся к тому, чтобы и после ее завершения сохранить усиленный контроль на отдельных участках государственной границы.

При этом министр отказался сообщить, ликвидирован ли уже обнаруженный в Силене тоннель.

Несмотря на отсутствие задержаний в рамках операции, миграционное давление на восточной границе Латвии сохраняется. Аналогичные проблемы продолжают фиксироваться также в Литве и Польше.

Страны Балтии и Польша считают, что власти Беларуси сознательно не препятствуют нелегальному пересечению границы, используя миграцию как инструмент давления в ответ на поддержку белорусской оппозиции и введенные санкции. Европейский союз квалифицирует такие действия как элемент гибридной войны.

С начала 2026 года латвийские пограничники уже предотвратили 9521 попытку незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси.

Для сравнения, за весь 2025 год было предотвращено 12 046 подобных попыток, а в 2024 году — 5388.

В связи с сохраняющимися рисками правительство продлило до конца года режим усиленной охраны границы в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края. В этих территориях действуют более строгие меры ответственности за организацию незаконной переправы мигрантов и содействие их пребыванию в стране.

Пока операция «Оборотень» не привела к новым задержаниям, однако власти рассчитывают, что усиленный контроль позволит и дальше сдерживать попытки незаконного пересечения латвийской границы.