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Почти 10 тысяч попыток с начала года: на латвийско-белорусской границе сохраняется давление 0 39

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница Латвии
ФОТО: LETA

За последние трое суток латвийские пограничники предотвратили 182 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. С начала года число таких случаев приблизилось к 10 тысячам.

За последние трое суток Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила 182 попытки незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси.

По данным ведомства, с начала 2026 года пограничники пресекли уже 9887 попыток нелегального проникновения в страну.

Статистика показывает, что давление на латвийско-белорусском участке границы сохраняется высоким. Подобные сообщения Государственная пограничная охрана публикует регулярно, а количество предотвращенных попыток продолжает расти.

Латвия усилила охрану восточной границы после резкого увеличения миграционного давления. Для контроля ситуации пограничникам оказывают поддержку другие силовые структуры и Национальные вооруженные силы.

До символической отметки в 10 тысяч предотвращенных попыток незаконного пересечения границы в этом году остается менее 120 случаев, что свидетельствует о сохраняющейся напряженной ситуации на восточной границе страны.

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#Латвия #восточная граница #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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