За последние трое суток латвийские пограничники предотвратили 182 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. С начала года число таких случаев приблизилось к 10 тысячам.

За последние трое суток Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила 182 попытки незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси.

По данным ведомства, с начала 2026 года пограничники пресекли уже 9887 попыток нелегального проникновения в страну.

Статистика показывает, что давление на латвийско-белорусском участке границы сохраняется высоким. Подобные сообщения Государственная пограничная охрана публикует регулярно, а количество предотвращенных попыток продолжает расти.

Латвия усилила охрану восточной границы после резкого увеличения миграционного давления. Для контроля ситуации пограничникам оказывают поддержку другие силовые структуры и Национальные вооруженные силы.

До символической отметки в 10 тысяч предотвращенных попыток незаконного пересечения границы в этом году остается менее 120 случаев, что свидетельствует о сохраняющейся напряженной ситуации на восточной границе страны.