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В Добеле за одну ночь испортили клумбы, вывеску и девять дорожных знаков 1 126

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: поврежденная вывеска в Добеле
ФОТО: пресс-фото

В Добеле полиция расследует серию актов вандализма, произошедших за одну ночь. Неизвестные повредили цветочные клумбы, рекламную вывеску и девять дорожных знаков, после чего скрылись.

Государственная полиция начала уголовное производство после серии случаев вандализма, произошедших в Добеле в ночь с 4 на 5 августа. Сейчас правоохранители устанавливают личности причастных и просят жителей помочь расследованию.

По данным полиции, повреждения были нанесены в период с 21:00 4 августа до 9:00 5 августа.

На улице Бривибас злоумышленники испортили цветочные клумбы. Возле улицы Страдниеку была повреждена рекламная вывеска, а на участке между улицами Айзупес и Страута неизвестные вывели из строя девять дорожных знаков.

Подобные действия не только причиняют материальный ущерб, но и могут создавать угрозу безопасности дорожного движения. Поврежденные дорожные знаки способны дезориентировать водителей и повысить риск аварийных ситуаций.

Полиция призывает откликнуться всех, кто мог видеть происходящее или располагает какой-либо информацией, способной помочь следствию. Также правоохранители предлагают добровольно обратиться людям, причастным к произошедшему.

Расследование продолжается, а обстоятельства и мотивы совершенного вандализма еще предстоит установить.

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#полиция #безопасность #вандализм #информация #следствие #ущерб
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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