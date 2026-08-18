За последние сутки латвийские пограничники предотвратили 45 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью. Тем временем в Кекавском крае муниципальная полиция задержала четырех предполагаемых нелегальных мигрантов после сообщения местного жителя.

За минувшие сутки Государственная пограничная охрана предотвратила 45 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. С начала 2026 года число таких случаев достигло 9932.

Кроме того, во вторник утром в Кекавском крае были задержаны четыре человека, предположительно незаконно проникшие на территорию Латвии. По предварительной информации, они являются гражданами Камеруна.

Инцидент произошел на Рижской объездной дороге между кольцевой развязкой в Даугмале и Рижской гидроэлектростанцией. Поводом для проверки стало сообщение местного жителя, который рассказал полиции о нескольких мужчинах на обочине дороги. По его словам, они напали на автомобиль.

После получения информации экипаж муниципальной полиции обследовал прилегающую территорию и обнаружил четырех мужчин, которые прятались в канаве.

На место были вызваны сотрудники Государственной полиции и Государственной пограничной охраны. После проверки задержанных передали пограничникам, которые продолжат разбирательство в соответствии со своей компетенцией.

Муниципальная полиция Кекавского края поблагодарила жителя, сообщившего о происшествии, и призвала население не оставаться равнодушным и информировать правоохранительные органы о подозрительных ситуациях.

Инцидент произошел на фоне сохраняющегося усиленного режима охраны на латвийско-белорусской границе. Правительство продлило его до конца года из-за продолжающегося миграционного давления со стороны Беларуси.

По данным Государственной пограничной охраны, в прошлом году было предотвращено 12 046 попыток незаконного пересечения границы, а по гуманитарным причинам в страну были допущены 31 человек. В 2024 году было пресечено 5388 попыток незаконного пересечения, еще 26 человек были приняты по гуманитарным соображениям.

Таким образом, число предотвращенных попыток незаконного проникновения в Латвию в этом году уже приблизилось к отметке в 10 тысяч, что свидетельствует о продолжающемся высоком миграционном давлении на восточной границе страны.