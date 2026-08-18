В волости Цодес недалеко от Бауски столкнулись грузовик и легковой автомобиль, который поворачивал налево. После удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась еще с одним автомобилем. Пострадала водитель Ford, ожидающая ребенка.

Серьезная авария произошла в понедельник на Бауском шоссе в волости Цодес. Как сообщает передача Degpunktā (TV3), в ДТП участвовали грузовой автомобиль, легковой Ford и внедорожник Toyota.

По предварительной информации, водитель Ford остановилась, чтобы повернуть налево в сторону Бауски. В этот момент следовавший сзади грузовик не успел вовремя среагировать и задел автомобиль.

«Ну, я задел заднюю часть, и все. Она тоже ехала туда, потом начала поворачивать в сторону Бауски. Произошло касание — и все», — рассказал водитель грузовика.

После удара Ford отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota.

Поврежденный Ford на некоторое время полностью перекрыл движение по Баускому шоссе. Позже спасатели убрали автомобиль с дороги, и движение удалось практически полностью восстановить.

За рулем арендованной Toyota находился француз по имени Тибо, который вместе с пассажиром направлялся в Вильнюс.

По его словам, авария стала для него первой.

«Небольшой стресс, впервые попал в аварию, но ничего более. Нас осмотрели медики, есть небольшая боль из-за сработавшей подушки безопасности. Нам привезут новую машину, а эту увезут на эвакуаторе», — рассказал водитель.

Он и его пассажир серьезных травм не получили.

Наиболее серьезные последствия авария имела для водительницы Ford.

Женщину с ссадинами доставили в больницу для обследования. По словам родственников, она находится в ожидании ребенка, поэтому врачи решили провести дополнительную проверку, чтобы убедиться, что после ДТП беременность не находится под угрозой.

Из-за требований законодательства о защите персональных данных медики не раскрывают информацию о состоянии пациентки.

Однако, по данным служб и очевидцев, кроме сильного стресса и незначительных ушибов, серьезных травм 24-летняя женщина не получила.

Обстоятельства аварии продолжают выяснять сотрудники Государственной полиции.

ДТП стало еще одним напоминанием о том, насколько опасными могут быть столкновения сзади при выполнении поворота налево, особенно на загруженных загородных дорогах.