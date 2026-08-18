На Вентспилсском шоссе произошла цепная авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей, в результате которой погиб водитель Volkswagen. По предварительной оценке специалистов, смертельные травмы мужчина мог получить из-за того, что не был пристегнут ремнем безопасности.

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на Вентспилсском шоссе. Как сообщает передача Degpunktā (TV3), водитель автомобиля Volkswagen погиб после того, как его машина оказалась участником сразу двух столкновений, произошедших практически одно за другим.

По предварительной информации, авария началась в момент, когда водитель Volkswagen поворачивал налево, чтобы выехать на дорогу в направлении Страупциемса.

Следовавший позади грузовой автомобиль не успел остановиться. Водитель попытался избежать столкновения, но маневр оказался безуспешным.

Эксперт CSDD по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис рассказал, что грузовик левым передним углом ударил Volkswagen, после чего легковой автомобиль вынесло на встречную полосу.

«В результате удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение со встречной машиной. После этого Volkswagen отбросило обратно на свою сторону дороги», — пояснил Ирбитис.

Во встречном автомобиле Mercedes люди получили сравнительно легкие травмы — ушибы и ссадины.

Несмотря на то что грузовик после столкновения перевернулся на бок, его водитель также серьезно не пострадал.

Наиболее тяжелые последствия пришлись на водителя Volkswagen.

По словам Оскара Ирбитиса, специалисты, осмотревшие место происшествия, пришли к предварительному выводу, что мужчина, вероятнее всего, не был пристегнут ремнем безопасности.

«Все признаки указывают на то, что он не пользовался ремнем безопасности. Это могло стать одним из ключевых факторов, почему этот человек погиб», — отметил эксперт.

Окончательные обстоятельства аварии и причины смерти предстоит установить в ходе расследования.

Из-за последствий ДТП движение на этом участке Вентспилсского шоссе оказалось практически полностью парализовано. На проезжей части лежал перевернувшийся грузовой автомобиль, из которого высыпались мешки с дровами, а поврежденные машины пришлось эвакуировать с помощью спецтехники.

Движение было перекрыто примерно 11 часов и полностью восстановлено только утром следующего дня.

Специалисты вновь напоминают, что использование ремня безопасности остается одним из самых эффективных способов снизить риск гибели даже при самых тяжелых авариях.