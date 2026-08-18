Государственная полиция завершила расследование в отношении присяжного адвоката Инесе Шулте и еще одного подозреваемого. Материалы дела уже переданы в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование.

Государственная полиция завершила досудебное расследование по делу, фигурантами которого являются присяжный адвокат Инесе Шулте и еще один человек, не связанный с адвокатурой. На прошлой неделе материалы были переданы в прокуратуру судебного округа Риги для принятия решения о начале уголовного преследования.

По версии следствия, Шулте, представляя интересы подозреваемого в одном из уголовных процессов, пыталась добиться его отказа от дачи показаний. Как утверждает полиция, для этого якобы использовались подкуп и другие формы незаконного воздействия, включая угрозы применения насилия.

Расследование началось после того, как 9 сентября 2025 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями провели обыск и задержали адвоката. Обыск проходил в присутствии представителя Совета присяжных адвокатов Латвии, как того требует Уголовно-процессуальный закон.

Позднее по этому же делу был задержан еще один человек. Оба получили статус подозреваемых, при этом к ним были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Следствие просит привлечь обоих к ответственности по статье Уголовного закона, предусматривающей наказание за подкуп или иное незаконное воздействие на подозреваемого с целью склонить его к отказу от дачи показаний, если такое воздействие сопровождалось угрозой применения насилия. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Дело получило широкий общественный резонанс еще осенью 2025 года. Тогда Совет присяжных адвокатов Латвии публично критиковал действия правоохранительных органов и заявлял о возможных нарушениях при проведении следственных действий.

Однако, как отмечает Государственная полиция, последующие проверки, проведенные Бюро внутреннего контроля полиции и Бюро внутренней безопасности, не выявили нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов.

По информации программы De facto, настоящее уголовное дело связано с масштабным расследованием незаконного оборота сигарет. Ранее сообщалось, что речь идет об отдельном производстве, выделенном из дела о подпольной сигаретной фабрике, обнаруженной в Лудзе в конце 2024 года. По данным СМИ, ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 59 миллионов евро.

Также ранее Инесе Шулте фигурировала в другом уголовном процессе — летом 2025 года Экономический суд оправдал ее по обвинению в пособничестве легализации преступно нажитых средств. Это решение прокуратура обжаловала.

В настоящее время Шулте отстранена от исполнения обязанностей адвоката. Решение о предъявлении обвинения и дальнейшем рассмотрении дела теперь предстоит принять прокуратуре.