Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Известного латвийского адвоката просят привлечь к уголовной ответственности: в чем суть дела 0 269

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: судебный молоток

Государственная полиция завершила расследование в отношении присяжного адвоката Инесе Шулте и еще одного подозреваемого. Материалы дела уже переданы в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование.

Государственная полиция завершила досудебное расследование по делу, фигурантами которого являются присяжный адвокат Инесе Шулте и еще один человек, не связанный с адвокатурой. На прошлой неделе материалы были переданы в прокуратуру судебного округа Риги для принятия решения о начале уголовного преследования.

По версии следствия, Шулте, представляя интересы подозреваемого в одном из уголовных процессов, пыталась добиться его отказа от дачи показаний. Как утверждает полиция, для этого якобы использовались подкуп и другие формы незаконного воздействия, включая угрозы применения насилия.

Расследование началось после того, как 9 сентября 2025 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями провели обыск и задержали адвоката. Обыск проходил в присутствии представителя Совета присяжных адвокатов Латвии, как того требует Уголовно-процессуальный закон.

Позднее по этому же делу был задержан еще один человек. Оба получили статус подозреваемых, при этом к ним были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Следствие просит привлечь обоих к ответственности по статье Уголовного закона, предусматривающей наказание за подкуп или иное незаконное воздействие на подозреваемого с целью склонить его к отказу от дачи показаний, если такое воздействие сопровождалось угрозой применения насилия. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Дело получило широкий общественный резонанс еще осенью 2025 года. Тогда Совет присяжных адвокатов Латвии публично критиковал действия правоохранительных органов и заявлял о возможных нарушениях при проведении следственных действий.

Однако, как отмечает Государственная полиция, последующие проверки, проведенные Бюро внутреннего контроля полиции и Бюро внутренней безопасности, не выявили нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов.

По информации программы De facto, настоящее уголовное дело связано с масштабным расследованием незаконного оборота сигарет. Ранее сообщалось, что речь идет об отдельном производстве, выделенном из дела о подпольной сигаретной фабрике, обнаруженной в Лудзе в конце 2024 года. По данным СМИ, ущерб государству по этому делу оценивается более чем в 59 миллионов евро.

Также ранее Инесе Шулте фигурировала в другом уголовном процессе — летом 2025 года Экономический суд оправдал ее по обвинению в пособничестве легализации преступно нажитых средств. Это решение прокуратура обжаловала.

В настоящее время Шулте отстранена от исполнения обязанностей адвоката. Решение о предъявлении обвинения и дальнейшем рассмотрении дела теперь предстоит принять прокуратуре.

×
Читайте нас также:
#коррупция #прокуратура #адвокат #следствие #уголовный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: роутер
Изображение к статье: скорая и wolt
Изображение к статье: женские ноги
Изображение к статье: граница Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: кремль
В мире
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
1
Изображение к статье: Привычка перебивать
Люблю!
Изображение к статье: Gочему стоит посмотреть «Грязь» с Джеймсом МакЭвоем
Культура &
Изображение к статье: пограничники
ЧП и криминал
Изображение к статье: салон поезда
Наша Латвия
Изображение к статье: кремль
В мире
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
1
Изображение к статье: Привычка перебивать
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео