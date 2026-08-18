На фоне нескольких резонансных происшествий в Латвии вновь развернулась дискуссия о работе Государственной полиции. Поводом стали как громкие уголовные дела прошлых лет, так и недавние инциденты с участием самих полицейских, а также критика существующей системы организации расследований.

В Латвии вновь обсуждают эффективность работы Государственной полиции. Поводом стали сразу несколько резонансных случаев, которые, по мнению газеты Diena, поставили вопросы о качестве расследований, внутреннем контроле и распределении ресурсов в правоохранительной системе.

В публикации напоминается об убийстве женщины в Екабпилсском крае в апреле 2023 года. По данным издания, подозреваемый Леон Русиньш, которого разыскивают после преступления, до сих пор не найден, несмотря на продолжительные поиски. Также отмечается, что до трагедии погибшая неоднократно обращалась в полицию, сообщая о преследовании.

Газета приводит и более недавние случаи. Среди них — сообщения о том, что несколько сотрудников полиции в Елгавском крае якобы звонили потерпевшему по уголовному делу и пытались повлиять на него. Кроме того, упоминаются происшествия в Приекуле, где один полицейский во внеслужебное время подозревается в убийстве человека, а еще одна сотрудница полиции, по данным издания, в состоянии сильного алкогольного опьянения стала участницей ДТП и покинула место аварии.

После этих событий министр внутренних дел Янис Домбрава инициировал служебную проверку в отношении начальника Государственной полиции Арманда Рукса.

Автор публикации Diena также ссылается на информацию, полученную от сотрудников системы внутренних дел. По утверждению издания, в полиции могут сохраняться внутренние механизмы принятия решений, основанные на личных связях и фаворитизме. Кроме того, газета высказывает мнение, что действующая система доплат может влиять на выбор приоритетов при расследовании уголовных дел.

В частности, в публикации утверждается, что расследования предполагаемых экономических преступлений чаще признаются сложными и объемными, что связано с возможностью получения дополнительных выплат. При этом авторы статьи задаются вопросом, не отражается ли это на качестве расследования других категорий уголовных дел.

Еще одной проблемой Diena называет расследование корпоративных и хозяйственных конфликтов. По мнению газеты, следователям нередко не хватает специальных знаний в сфере предпринимательской деятельности, что может осложнять расследование подобных дел.

Важно отметить, что изложенные в публикации оценки и выводы являются позицией издания Diena. В материале не приводится официальная позиция Государственной полиции по этим утверждениям.

Серия последних инцидентов и последовавшие служебные проверки вновь привлекли внимание к вопросам организации работы полиции и эффективности использования ресурсов правоохранительной системы.