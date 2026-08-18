Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что одних молитв недостаточно, когда речь идет о сексуальных преступлениях священников против детей, необходимы действия как со стороны церкви, так и со стороны государства.

лава государства называет эти преступления преступлением против человечности.

«И здесь нет никаких табу, не должно быть никаких табу, независимо от того, какую важную роль играет церковь. Мы говорим о том, что выходит за рамки церкви. Это преступление против человечности, я бы, наверное, так сказал», - сказал Науседа в понедельник телеканалу LRT.

«Это юрисдикция государства, государство должно все проверить, проверить критически, и мы уж точно не можем полагаться только на молитвы. Молитвы чрезвычайно важны, но кроме молитв должны быть и действия», - сказал Науседа.

Как известно, на прошлой неделе литовская прокуратура сообщила о продолжавшихся более двух десятилетий действиях одного священника - изнасилованиях и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних - архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас призвал всех верующих к молитве «за жертв, за покаяние и обращение тех, кто совершил такие преступления».

Президент сказал, что считает, что церковь, как и государство, заинтересована в том, чтобы такого в обществе не осталось. Он выразил сожаление, что преступления отдельных священников подрывают устои всей церкви.

Глава государства заявил, что предложенный некоторыми политиками реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве - это идея, которую стоит рассмотреть.

«Можно было бы обсудить, на какой срок это должно применяться (включение в публичный реестр). Должно ли это быть на всю жизнь, или на какой-то срок, связанный со вступлением приговора в силу, отбытием наказания, но в любом случае такие люди должны быть известны, поскольку это позволяет снизить риск повторения преступления», - заявил он.

По словам Науседы, известно немало случаев, когда люди, подвергающие сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не могут исправиться, они продолжают свою деятельность, поэтому публичность позволила бы предотвратить их действия.

«Для меня совершенно не важно, совершил ли это преступление член Сейма, священник или водитель экскаватора, это одинаково ужасный поступок, с которым нельзя мириться», - подчеркнул президент.

Как писало агентство BNS, этим летом в суды были переданы дела двух священников, в которых они обвиняются в сексуальных преступлениях против детей.

Один священник обвиняется в сексуальных преступлениях против 11 несовершеннолетних. По данным правоохранительных органов, зафиксировано 34 преступных эпизода - от принуждения детей к употреблению алкоголя до их изнасилования. Преступления совершались на протяжении 23 лет - с 2002 по 2025 год. Это дело передано на рассмотрение в Вильнюсский окружной суд.

В другом деле, переданном в Вильнюсский участковый суд, еще один священник обвиняется в хранении детской порнографии, пострадавших в этом деле нет.