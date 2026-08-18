В Юрмале, в районе Майори, летательным аппаратом, потерпевшим аварию в море в минувшую субботу, оказался зарегистрированный в Литве вертолет, сообщила агентству LETA специалист Бюро расследования транспортных происшествий и инцидентов (TNGIIB) Сигне Клуса.

На борту вертолета Konner K1-S19 находился один человек — пилот, который в результате происшествия не пострадал.

После получения информации о случившемся TNGIIB приступило к необходимым действиям для выяснения обстоятельств аварии.

В понедельник, 17 августа вертолет подняли из моря и доставили в ангар TNGIIB для дальнейшего исследования.

Бюро начало расследование авиационного происшествия с точки зрения безопасности. В его ходе будет собрана и проанализирована информация, чтобы установить обстоятельства и причины аварии.

В настоящее время расследование находится на начальной стадии, поэтому TNGIIB пока не выдвигает предположений о возможных причинах происшествия. Информация о результатах будет предоставляться по мере проведения расследования.

Как сообщал bb.lv, 15 августа в Рижском заливе у побережья Юрмалы, в нескольких сотнях метров от берега, в море упал небольшой летательный аппарат. Информация о происшествии поступила на единый номер экстренной помощи 112 в 13:24.

Сотрудники муниципальной полиции спасли из воды одного человека и доставили его на берег с помощью гидроцикла. Спасенного передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

Спасатели на лодке обследовали место аварии. Утечки каких-либо веществ обнаружено не было, других людей в воде также не нашли.