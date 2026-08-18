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Тренер сборной Египта потерял сознание, пытаясь разнять драку двух жен 0 223

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медицинская помощь в Египте

Главный тренер сборной Египта по футболу Хусам Хасан потерял сознание во время потасовки между его нынешней и бывшей женами. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Инцидент произошел в одном из кафе. Адвокат нынешней супруги специалиста Даны Адам утверждает, что женщина отдыхала с мужем и двумя малолетними детьми, когда к ним подошли дети Хасана от первого брака и напали на нее.

Защита заявляет, что женщину били, вырывали волосы, а ее детей толкали. Сам тренер упал в обморок, пытаясь разнять дерущихся.

В то же время адвокат бывшей жены Ховейды Аль-Гарбави изложил иную версию событий. По его словам, жертвами нападения стали его клиентка и ее дочери, которые получили телесные повреждения.

Впоследствии конфликт был урегулирован. При посредничестве брата наставника сборной Ибрагима Хасана стороны пришли к примирению и отказались от взаимных претензий.

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#футбол #спорт #Египет #новости #семейные отношения #насилие
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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