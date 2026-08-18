Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы пытаемся прикрыть свои задницы» – премьер Латвии обрушил гнев на госструктуру, проворонившую данные более 1 миллиона жителей ЛР 5 2524

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дирекция безопасности дорожного движения

В результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) были получены персональные данные 1,2 миллиона человек, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс.

Как сообщалось, в августе ДБДД подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось получить доступ к ИТ-системе дирекции. Полученная злоумышленниками информация также содержала персональные данные, в том числе персональный код или регистрационный номер, имя, фамилию или название компании, платеж, дату оплаты, номерной знак автомобиля и адрес.

Что еще могут украсть?

Существуют риски, связанные с попаданием номеров банковских счетов в руки злоумышленников, отметил Варис Тейванс.

В качестве примера он отметил, что следует проявлять осторожность при использовании таких средств аутентификации, как eParaksts и Smart-ID, где именем пользователя нередко служит персональный код. Поэтому жителям необходимо обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве запускается процесс аутентификации, который сам пользователь не инициировал.

«Угроза может возникнуть, если мошенники попытаются от вашего имени пройти аутентификацию, например в e-CSDD или других системах. Если вы получите такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не запускали процесс аутентификации, не подтверждайте его», — подчеркнул он.

Кулбергс негодует

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ситуация гораздо серьезнее, чем ее представляли до сих пор. Он признался, что информацию о кибератаке в ночь с 7 на 8 августа получил только в среду, 12 августа от руководителя Бюро по защите Сатверсме (SAB).

«Вместо того чтобы максимально быстро искать решения этой проблемы, мы пытаемся замести следы и прикрыть свои задницы, несмотря на то что речь идет об инфраструктуре класса А, к которой необходимо относиться с высочайшим чувством ответственности», — заявил Кулбергс.

По его словам, ДБДД является примером того, как проблему в очередной раз запустили и безответственно отнеслись к данным жителей. Кулбергс считает, что ни в случае LVM, ни в случае ДБДД не может быть никаких оправданий нехваткой средств или специалистов. По всей видимости, оба этих предприятия крайне небрежно относились к вопросам кибербезопасности.

Россию не назвали, но о ней подумали

Он добавил, что между атакой на LVM и атакой на ДБДД существует одно очень существенное различие. В случае ДБДД злоумышленник никак себя не обозначил, а похищенные данные нигде не появились.

«В результате мы не можем исключить, что эта атака является гибридной атакой — операцией, проведенной другим государством, враждебным нам государством», — заявил премьер.

×
Читайте нас также:
#Латвия #кибербезопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
6
0
0
5
0
3

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: полицейские
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: роутер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Супермаркет
Наша Латвия
Изображение к статье: Август
Наша Латвия
Изображение к статье: Девушки играют в баскетбол
Культура &
Изображение к статье: В Риге на пять дней откроется настоящее помидорное королевство
Культура &
1
Изображение к статье: Konner K1-S19
ЧП и криминал
Изображение к статье: Боязнь перемен
Люблю!
Изображение к статье: Супермаркет
Наша Латвия
Изображение к статье: Август
Наша Латвия
Изображение к статье: Девушки играют в баскетбол
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео