В результате кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) были получены персональные данные 1,2 миллиона человек, сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов Cert.lv Варис Тейванс.

Как сообщалось, в августе ДБДД подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось получить доступ к ИТ-системе дирекции. Полученная злоумышленниками информация также содержала персональные данные, в том числе персональный код или регистрационный номер, имя, фамилию или название компании, платеж, дату оплаты, номерной знак автомобиля и адрес.

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Существуют риски, связанные с попаданием номеров банковских счетов в руки злоумышленников, отметил Варис Тейванс.

В качестве примера он отметил, что следует проявлять осторожность при использовании таких средств аутентификации, как eParaksts и Smart-ID, где именем пользователя нередко служит персональный код. Поэтому жителям необходимо обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве запускается процесс аутентификации, который сам пользователь не инициировал.

«Угроза может возникнуть, если мошенники попытаются от вашего имени пройти аутентификацию, например в e-CSDD или других системах. Если вы получите такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не запускали процесс аутентификации, не подтверждайте его», — подчеркнул он.

Кулбергс негодует

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что ситуация гораздо серьезнее, чем ее представляли до сих пор. Он признался, что информацию о кибератаке в ночь с 7 на 8 августа получил только в среду, 12 августа от руководителя Бюро по защите Сатверсме (SAB).

«Вместо того чтобы максимально быстро искать решения этой проблемы, мы пытаемся замести следы и прикрыть свои задницы, несмотря на то что речь идет об инфраструктуре класса А, к которой необходимо относиться с высочайшим чувством ответственности», — заявил Кулбергс.

По его словам, ДБДД является примером того, как проблему в очередной раз запустили и безответственно отнеслись к данным жителей. Кулбергс считает, что ни в случае LVM, ни в случае ДБДД не может быть никаких оправданий нехваткой средств или специалистов. По всей видимости, оба этих предприятия крайне небрежно относились к вопросам кибербезопасности.

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Он добавил, что между атакой на LVM и атакой на ДБДД существует одно очень существенное различие. В случае ДБДД злоумышленник никак себя не обозначил, а похищенные данные нигде не появились.

«В результате мы не можем исключить, что эта атака является гибридной атакой — операцией, проведенной другим государством, враждебным нам государством», — заявил премьер.