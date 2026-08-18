На перекрестке улицы Кришьяня Валдемара и бульвара Калпака в Риге произошло столкновение микроавтобуса и электроскутера службы доставки. Водитель скутера отделался легкими травмами, однако установить виновника аварии пока не удалось — участники ДТП дают противоположные версии произошедшего.

Дорожная авария произошла на одном из оживленных перекрестков центра Риги — улицы Кришьяня Валдемара и бульвара Калпака. Как сообщает передача Degpunktā (TV3), микроавтобус при повороте столкнулся с водителем электроскутера, который выполнял доставку еды.

После удара скутер получил серьезные повреждения: у него оказались сломаны пластиковые детали и поцарапан корпус. Сам курьер, к счастью, серьезно не пострадал.

По словам водителя электроскутера, он двигался по улице Кришьяня Валдемара в сторону Вантового моста и уже пересекал перекресток, когда слева в него врезался микроавтобус.

«Он несколько раз говорил мне: "Это твоя вина", но это не моя вина. Это он в меня врезался», — рассказал курьер журналистам.

Водитель микроавтобуса, в свою очередь, утверждает, что ситуация выглядела иначе.

По его словам, перед поворотом он дождался разрешающего сигнала светофора и убедился, что путь свободен. Именно в этот момент, как он утверждает, неожиданно появился водитель скутера.

«Для пешеходов загорелся красный свет, а у меня загорелся красный крест, что означает, что для него горит красный сигнал. Я убедился в безопасности, и тут он вылетел. Я даже не уверен, все ли время он ехал по проезжей части или выехал на нее в последний момент», — заявил водитель микроавтобуса.

Серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что автомобиль двигался с небольшой скоростью, а водитель электроскутера был в защитном шлеме и экипировке.

После осмотра медиками мужчина отказался от госпитализации.

«Все нормально. Только небольшая проблема с рукой», — рассказал он.

На вопрос журналистов, почему он не захотел ехать в больницу, курьер ответил:

«Я сказал, что не хочу, потому что в Латвии медицина очень дорогая, а в Индии все бесплатно».

Теперь обстоятельства аварии предстоит установить полиции.

На перекрестке установлено несколько камер видеонаблюдения, записи с которых должны помочь определить, кто из участников движения нарушил правила и стал причиной столкновения.

До изучения видеозаписей официальных выводов о виновнике ДТП сделано не будет.