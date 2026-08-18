На перекрестке улицы Кришьяня Валдемара и бульвара Калпака в Риге произошло столкновение микроавтобуса и электроскутера службы доставки. Водитель скутера отделался легкими травмами, однако установить виновника аварии пока не удалось — участники ДТП дают противоположные версии произошедшего.
Дорожная авария произошла на одном из оживленных перекрестков центра Риги — улицы Кришьяня Валдемара и бульвара Калпака. Как сообщает передача Degpunktā (TV3), микроавтобус при повороте столкнулся с водителем электроскутера, который выполнял доставку еды.
После удара скутер получил серьезные повреждения: у него оказались сломаны пластиковые детали и поцарапан корпус. Сам курьер, к счастью, серьезно не пострадал.
По словам водителя электроскутера, он двигался по улице Кришьяня Валдемара в сторону Вантового моста и уже пересекал перекресток, когда слева в него врезался микроавтобус.
«Он несколько раз говорил мне: "Это твоя вина", но это не моя вина. Это он в меня врезался», — рассказал курьер журналистам.
Водитель микроавтобуса, в свою очередь, утверждает, что ситуация выглядела иначе.
По его словам, перед поворотом он дождался разрешающего сигнала светофора и убедился, что путь свободен. Именно в этот момент, как он утверждает, неожиданно появился водитель скутера.
«Для пешеходов загорелся красный свет, а у меня загорелся красный крест, что означает, что для него горит красный сигнал. Я убедился в безопасности, и тут он вылетел. Я даже не уверен, все ли время он ехал по проезжей части или выехал на нее в последний момент», — заявил водитель микроавтобуса.
Серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что автомобиль двигался с небольшой скоростью, а водитель электроскутера был в защитном шлеме и экипировке.
После осмотра медиками мужчина отказался от госпитализации.
«Все нормально. Только небольшая проблема с рукой», — рассказал он.
На вопрос журналистов, почему он не захотел ехать в больницу, курьер ответил:
«Я сказал, что не хочу, потому что в Латвии медицина очень дорогая, а в Индии все бесплатно».
Теперь обстоятельства аварии предстоит установить полиции.
На перекрестке установлено несколько камер видеонаблюдения, записи с которых должны помочь определить, кто из участников движения нарушил правила и стал причиной столкновения.
До изучения видеозаписей официальных выводов о виновнике ДТП сделано не будет.
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