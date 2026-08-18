Во вторник, 18 августа в Эстонию прибыл первый рейс со шведскими заключенными, которых разместят в арендованной тюрьме в Тарту, сообщает ERR.

Журналистам стало известно, что во вторник первый самолёт со шведскими заключёнными, которых разместят в арендованной тюрьме в Тарту, приземлился на авиабазе в Эмари. Их перевезут в пенитенциарное учреждение в течение дня.

В администрации не стали подтверждать факт прибытия до дальнейших официальных сообщений. Напомним, в июне эстонский парламент утвердил поправки к закону, позволяющие переводить иностранных заключенных в эстонские тюрьмы в рамках соответствующего соглашения со Швецией.

Соглашение предусматривает использование до 400 камер в Тартуской тюрьме для размещения до 600 шведских заключенных, 200 из которых должны быть доставлены уже в этом году. В зависимости от количества заключенных Эстония будет получать за их размещение 31–61 млн евро в год.

Соглашение действует в течение пяти лет с возможностью его продления еще на три года.