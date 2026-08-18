Сегодня в 15:40 в Прейли была зарегистрирована техническая неисправность в электросети, в результате чего без электричества остались около 4000 клиентов.

По официальной версии перебои в электроснабжении были вызваны повреждением кабельной линии напряжением 10 кВ.

Для части клиентов электроснабжение было восстановлено в 16:00, а полностью для всех клиентов — в 17:15, сообщили в «Sadales tīkls», которое ответственно за бесперебойную подачу электричества в Латвии.

Без электричества сегодня сидели на только в Прейли. Перебои с электроснабжением были также зарегистрированы в Риге, в микрорайоне Дарзини, где без электричества остались около 2800 клиентов «Sadales tīkls».

Здесь перебои были вызваны повреждением кабельной линии напряжением 20 кВ.