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В латвийском городе сегодня произошел блэкаут 0 1101

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: блэкаут

Сегодня в 15:40 в Прейли была зарегистрирована техническая неисправность в электросети, в результате чего без электричества остались около 4000 клиентов.

По официальной версии перебои в электроснабжении были вызваны повреждением кабельной линии напряжением 10 кВ.

Для части клиентов электроснабжение было восстановлено в 16:00, а полностью для всех клиентов — в 17:15, сообщили в «Sadales tīkls», которое ответственно за бесперебойную подачу электричества в Латвии.

Без электричества сегодня сидели на только в Прейли. Перебои с электроснабжением были также зарегистрированы в Риге, в микрорайоне Дарзини, где без электричества остались около 2800 клиентов «Sadales tīkls».

Здесь перебои были вызваны повреждением кабельной линии напряжением 20 кВ.

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#Рига #Латвия #блэкаут
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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