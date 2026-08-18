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В Риге из-за загоревшегося роутера эвакуировали 30 человек: еще 10 жильцов спасали в масках 0 890

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: роутер
ФОТО: Unsplash

Поздним вечером в одном из многоквартирных домов на улице Ропажу в Риге вспыхнул пожар, предположительно начавшийся с роутера. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать десятки жильцов, а некоторые люди просили о помощи прямо из окон.

Пожар произошел около 23:00 в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Ропажу в Риге. Как сообщает передача Degpunktā (TV3), хозяева не смогли самостоятельно потушить возгорание и вызвали экстренные службы.

До прибытия пожарных жильцы квартиры успели предупредить соседей об опасности, благодаря чему многие начали покидать дом еще до начала спасательной операции.

О случившемся спустя несколько дней напоминают закопченные стены лестничной клетки, покрытый пеплом пол и стойкий запах гари.

По словам местного жителя Антона, когда он поднялся к квартире, ее хозяева уже находились на улице.

«Я видел много дыма, все выходили», — рассказал он.

На место происшествия прибыли шесть расчетов Государственной пожарно-спасательной службы.

Пока одна часть спасателей тушила огонь, другие занимались эвакуацией людей из задымленного подъезда.

Как сообщил командир 6-й части Рижского регионального управления ГПСС Захар Воробьев, из здания были эвакуированы 30 человек, а еще 10 жильцов спасателям пришлось выводить с использованием специальных спасательных масок.

«На лестничной клетке было сильное задымление, и по прибытии мы увидели, что люди звали на помощь из окон», — рассказал Воробьев.

Пожар удалось полностью ликвидировать примерно через два часа — около часа ночи. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров, после чего жители смогли вернуться в свои квартиры.

По словам хозяина пострадавшей квартиры, причиной происшествия мог стать загоревшийся роутер.

Что именно привело к возгоранию сетевого оборудования, теперь предстоит установить специалистам.

Этот случай вновь напоминает, что даже небольшое бытовое устройство может стать источником серьезного пожара, особенно если возгорание происходит ночью.

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#пожар #происшествие #Латвия #эвакуация #технологии #спасатели #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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