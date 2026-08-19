В Латвии по-прежнему не утихают споры о том, почему был отменён концерт Pitbull. Кто мог быть виноват и что чувствуют сами музыканты, когда концерт отменяется, музыкант Айварс Херманис рассказал в программе TV24 «Пресс-клуб».

По словам А. Херманиса, конечно, артисту приятно выходить перед людьми и заниматься своим делом — так же, как любому человеку приятно работать в своей сфере. Это естественно. «Но в жизни бывает, как поёт Фомин, и по-другому. Не всегда всё происходит так, как мы хотим», — добавил музыкант.

А. Херманис рассказал, что причина отмены концерта Pitbull была совершенно прозаичной: одна из конструкций, формирующих сцену, так называемая «ферма», хотя и была сертифицирована, под весом прогнулась сильнее, чем это было предусмотрено.

«И приехал человек из его [Pitbull] менеджмента и проверил, соответствует ли всё тому, как должно быть по инструкции. И он увидел, что там не всё в порядке. Он не станет рисковать жизнью своего артиста, если что-то может произойти, тем более при наличии страхового договора, в котором чётко прописано, что делать, если что-то не соответствует установленным требованиям. И теперь они, конечно, будут выяснять причину, почему это могло произойти», — объяснил А. Херманис.

А. Херманис предположил, что, возможно, на конце этой «фермы» была выполнена некачественная сварка алюминия.