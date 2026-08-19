В одном из домов в рижском районе Браса злоумышленник воспользовался незапертой дверью, похитил имущество жильцов и попал на камеры видеонаблюдения. Уезжая с места кражи на украденном велосипеде, он не справился с управлением и упал, но это не помешало ему скрыться.

В жилом доме на улице Индрану в рижском районе Браса неизвестный мужчина проник в подъезд через незапертую входную дверь и вынес вещи, принадлежащие жильцам. Все его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Сначала мужчина забрал с детского велосипеда аксессуары — фонарик и велосипедный замок. Затем он поднялся на верхние этажи и спустя несколько минут спустился уже с ящиком для инструментов. Перед уходом злоумышленник решил прихватить и сам велосипед.

По словам пострадавшего Яниса, вор действовал уверенно и быстро.

«Опытный вор. Одной рукой снял фонарик безо всяких проблем», — рассказал он.

Как отметил мужчина, проникнуть в дом оказалось легко, поскольку из-за ремонтных работ входная дверь временно остается открытой. Среди рабочих злоумышленник не вызвал подозрений, а о краже жильцы узнали лишь спустя несколько часов после происшествия.

«Соседка написала в чате дома, что у нас был "гость", и мы начали разбираться. У меня украли ящик с инструментами, у дочери сняли с велосипеда фонарик и забрали замок. Она потом шутила: зачем ему замок, если запирать уже нечего? Вероятно, он специально выбрал время, когда большинство людей на работе, а ремонт позволял ему не привлекать внимания», — рассказал Янис.

Однако скрыться без происшествий у вора не получилось. Недалеко от дома, на парковке возле автомойки, он попытался уехать на украденном велосипеде с похищенными вещами, но не справился с управлением и упал. Несмотря на это, мужчина быстро поднялся, снова сел на велосипед и продолжил путь.

По словам местных жителей, подозрительного мужчину уже замечали в этом районе. Ранее его спугнули, когда он долго осматривал один из соседних домов.

Жители Брасы теперь призывают соседей быть внимательнее, не оставлять подъезды открытыми во время ремонта и надежно фиксировать велосипеды и другое имущество. Даже если кражу фиксируют камеры, это не всегда помогает предотвратить ущерб.