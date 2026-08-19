Рынок в Пурвциемсе столкнулся с серией краж и актов вандализма. По словам администрации, злоумышленники регулярно возвращаются, а последний случай уже стал поводом для возбуждения уголовного процесса.

Рынок в Пурвциемсе в последние месяцы регулярно становится объектом краж и вандализма. Торговцы и администрация почти каждое утро обнаруживают новые повреждения, а недавно после кражи электрокабелей с территории рынка полиция начала уголовный процесс, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Очередной инцидент произошел незадолго до рассвета. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как несколько подростков подошли к одному из торговых павильонов, заглянули внутрь через щели, а затем почти четыре минуты пытались вскрыть дверь. Попав внутрь, они быстро убедились, что брать нечего, и скрылись.

По словам администратора рынка Айвара, подобные случаи происходят уже не первый год.

«Они просто выламывают стенки и залезают внутрь. Такое происходило и в прошлом году, и в этом. Я постоянно говорю продавцам: не оставляйте внутри деньги», — рассказал он.

Проблема не ограничивается попытками проникновения в павильоны. Неизвестные уже дважды срезали электрокабели на территории рынка. По мнению администратора, злоумышленников интересует медь, которую затем можно сдать на переработку.

«Я уже второй раз устанавливаю новые провода. Их просто срезают — вероятно, ради меди», — отметил Айвар.

Следы этих краж до сих пор заметны на стенах: на месте кабелей остались лишь обрезанные концы проводов. Кроме того, ранее неизвестные разрисовали граффити кофейный автомат. Большую часть рисунков удалось удалить, однако один след оказался несмываемым.

Все последние происшествия попали на камеры видеонаблюдения, поэтому у полиции есть записи, на которых хорошо видны подозреваемые и их действия.

Для торговцев подобные инциденты означают не только материальный ущерб, но и дополнительные расходы на ремонт и восстановление инфраструктуры. При этом, судя по словам администрации, речь идет уже не о единичных случаях, а о повторяющейся проблеме.

Если виновных удастся установить по записям камер, это может помочь остановить серию краж и актов вандализма на рынке.