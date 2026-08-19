На улице Дзелзавас в Риге автомобиль столкнулся с велосипедистом, которого после удара госпитализировали. Обстоятельства аварии еще выясняет полиция, а участники происшествия по-разному оценивают причины случившегося.

Серьезная авария с участием автомобиля и велосипедиста произошла на улице Дзелзавас в Риге. После столкновения мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, а полиции теперь предстоит установить, кто нарушил правила дорожного движения, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам водителя автомобиля Peugeot Олега, он медленно выезжал со двора, поскольку обзор закрывал припаркованный у дороги внедорожник. Из-за этого он не мог заранее увидеть велосипедиста, двигавшегося со стороны улицы Вайдавас.

Водитель утверждает, что столкновение произошло практически сразу после того, как он начал выезжать на дорогу.

«Я немного выехал вперед и уже начал смотреть направо, потому что там движутся машины. В этот момент произошло столкновение. Он врезался в левую сторону автомобиля, перелетел через капот, а затем упал», — рассказал Олег.

По его мнению, велосипедист двигался с высокой скоростью. Водитель также отметил, что пострадавший, вероятно, был в защитном шлеме, который мог смягчить последствия удара.

После аварии мужчина оставался в сознании и мог разговаривать.

«Он сказал, что ему 60 лет. Жаловался на боль в колене и боку, но был в сознании и полностью адекватен. Даже узнал своего соседа, который затем забрал его вещи», — рассказал водитель.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Сосед велосипедиста признался, что был удивлен случившимся. По его словам, мужчина давно и регулярно ездит на велосипеде, а также имеет автомобиль, поэтому хорошо знаком с дорожной обстановкой.

«Я часто вижу его на велосипеде. Может быть, стоило ехать немного медленнее, но я не знаю, как именно произошла авария», — сказал очевидец.

Подобные ДТП особенно опасны из-за высокой уязвимости велосипедистов: даже столкновение на сравнительно небольшой скорости может привести к серьезным травмам. Окончательные причины происшествия и степень ответственности каждого из участников установит полиция.

Расследование продолжается, и выводы о виновнике аварии будут сделаны после проверки всех обстоятельств происшествия.