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После кибератаки на ДБДД не зафиксировано учащения использования данных жителей мошенниками 1 36

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.08.2026
LETA
Изображение к статье: хакер
ФОТО: Unsplash.com

После предпринятой в начале августа кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (ДБДД) Государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличения числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников, выяснило в полиции агентство ЛЕТА.

В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей ДБДД, например, рассылая SMS-сообщения от имени ДБДД. Мошенники также выдают себя за представителей других учреждений.

Уже сообщалось, что в ночь с 7 на 8 августа на ДБДД была совершена кибератака. В ходе этой кибератаки были получены личные данные 1,2 млн физических и примерно 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет.

Госполиция начала уголовный процесс.

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#мошенничество #безопасность #уголовный процесс #LETA
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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