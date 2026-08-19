Даже официально оформленная сделка с недвижимостью не всегда гарантирует безопасность покупателю. Эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш рассказал о схеме, при которой человек может лишиться права пользоваться купленной квартирой, но при этом остаться обязанным платить налог на недвижимость.

Программист и эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш рассказал в эфире программы TV24 «На линии» о мошеннической схеме, которая может привести к серьезным проблемам при покупке квартиры, пишет nra.lv.

По его словам, тревожные сигналы появляются уже в самом начале сделки. Вместо владельца квартиры потенциальному покупателю звонит человек, представляющийся его сыном.

По мнению Страздиньша, именно это должно насторожить.

«Если речь идет о продаже квартиры, связываться должен сам собственник или его маклер», — отметил эксперт.

Дальнейшее оформление сделки внешне выглядит совершенно законно. Подписывается договор купли-продажи, после чего документы удостоверяются у нотариуса.

Однако, как подчеркнул Страздиньш, нотариальное удостоверение не означает, что сделка не может впоследствии стать предметом судебного спора.

«Задача нотариуса — удостоверить подлинность подписи и убедиться, что документ подписан без принуждения. Сам по себе договор не защищает покупателя от мошеннической схемы», — пояснил он.

В описанном случае спустя некоторое время прежняя владелица заявила, что не собиралась продавать квартиру, плакала во время оформления сделки и стала жертвой мошенников.

Через два месяца после покупки на квартиру наложили арест. В результате новый собственник оказался в крайне сложном положении: пользоваться жильем он не может, выселить прежнего владельца тоже невозможно, однако обязан продолжать платить налог на недвижимость.

Страздиньш предупредил, что попытки самостоятельно решить конфликт с бывшим владельцем могут лишь усугубить ситуацию.

«Пожалуйста, не пытайтесь так поступать», — подчеркнул он, напомнив, что подобные действия могут привести к судебному разбирательству и другим юридическим последствиям.

По словам эксперта, аналогичный случай уже происходил в Латвии. Тогда суд признал прежнего владельца потерпевшим от мошенничества, а квартира была ему возвращена. Страздиньш предполагает, что похожий исход возможен и в нынешней ситуации.

Эксперт обратил внимание еще на одну деталь. После того как схема стала известна, похожие звонки от людей, представлявшихся «сыновьями» владельцев квартир, начали получать и другие продавцы недвижимости. Некоторые из них сообщили полиции адреса квартир, по которым поступали подозрительные обращения, однако уголовные процессы тогда возбуждены не были. Позже, по словам Страздиньша, выяснилось, что часть этих квартир также оказалась связана с аналогичными историями.

Эксперт считает, что своевременная реакция правоохранительных органов могла бы предотвратить часть подобных случаев.

В качестве одной из мер предосторожности он советует не доверять незнакомым людям, представляющимся родственниками владельца жилья, и задавать уточняющие вопросы. Например, попросить собеседника описать район, где находится квартира.

«Настоящий сын должен знать, какие дома находятся рядом», — отметил Страздиньш.

История показывает, что даже официальное оформление сделки не отменяет необходимости тщательно проверять все обстоятельства продажи недвижимости и личности участников сделки.