Государственная полиция предотвратила жестокое разбойное нападение, которое, по версии следствия, организовал заключенный, отбывающий наказание в тюрьме. Исполнителей задержали у дома предполагаемой жертвы в тот момент, когда они уже были готовы перейти к нападению.

Государственная полиция сообщила о предотвращении разбойного нападения, которое готовилось по указанию заключенного. По данным следствия, преступление должно было сопровождаться жестоким избиением мужчины, с которым организатора связывали личные счеты.

Расследование началось 22 апреля по делу о возможном хранении и сбыте амфетамина организованной группой, а также незаконном использовании средств связи в местах лишения свободы. Именно в ходе этих следственных действий полицейские получили информацию о подготовке нового преступления.

Следствие установило, что организатором нападения был мужчина 1982 года рождения, который уже отбывает наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, хранением огнестрельного оружия и управлением автомобилем под воздействием наркотических веществ.

По версии полиции, находясь в тюрьме, он поручил двум сообщникам — мужчинам 1984 и 1999 годов рождения — не только ограбить конкретного человека, но и нанести ему тяжелые травмы. Следователи утверждают, что организатор требовал «разбить ему голову» и «переломать» жертву.

Кроме того, он передал исполнителям адрес проживания мужчины и информацию о его привычном распорядке дня, что позволило тщательно подготовить нападение.

По данным полиции, мотивами преступления стали личная месть и желание завладеть имуществом потерпевшего. Организатор был лично знаком с мужчиной, которого планировали атаковать.

Полицейские решили не дожидаться начала нападения и продолжили скрыто наблюдать за подозреваемыми. Это позволило задержать их непосредственно перед предполагаемой атакой.

4 июня оба исполнителя приехали к дому потерпевшего. Один из них уже надел маску, а второй пересел на заднее сиденье автомобиля, взяв с собой две металлические трубы и скрывшись за тонированными стеклами. В этот момент сотрудники полиции провели задержание, исключив угрозу жизни и здоровью мужчины.

Фактически нападение было остановлено в последний момент, когда подозреваемые уже завершили подготовку и находились возле дома предполагаемой жертвы.

На следующий день задержанным предъявили подозрение в подготовке разбойного нападения, совершенного организованной группой. Организатору дополнительно инкриминируют незаконное использование средств связи в местах лишения свободы.

Кроме того, одному из участников группы предъявлено отдельное подозрение по делу о незаконном приобретении и хранении наркотических или психотропных веществ без цели сбыта.

По решению следственного судьи оба задержанных были заключены под стражу.

В полиции также сообщили, что все трое фигурантов ранее уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов. Они были судимы или подозревались в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разбойными нападениями, причинением телесных повреждений и другими уголовными деяниями.