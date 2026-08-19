Служба государственной безопасности (СГБ) передала в прокуратуру материалы уголовного дела против гражданина Латвии, которого подозревают в систематическом оправдании российской агрессии против Украины, разжигании национальной ненависти и незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Служба государственной безопасности (СГБ) 14 августа попросила прокуратуру начать уголовное преследование гражданина Латвии по нескольким статьям Уголовного закона. По данным спецслужбы, мужчина на протяжении нескольких лет публично поддерживал российскую агрессию против Украины, распространял материалы с признаками разжигания национальной ненависти, а также незаконно хранил пневматическое оружие большой мощности и взрывчатые вещества.

Следствие установило, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину подозреваемый регулярно публиковал в Facebook сообщения, в которых оправдывал и прославлял военную агрессию, включая убийства военнопленных и мирных жителей.

По версии СГБ, в публикациях также содержались высказывания, направленные против украинцев. Кроме того, мужчина распространял необоснованные обвинения в адрес украинских военных, дискредитировал украинцев и ставил под сомнение легитимность украинского государства.

Подозреваемого задержали 22 апреля. Во время обыска по месту его жительства сотрудники СГБ обнаружили пневматическое оружие большой мощности и неразорвавшиеся минометные снаряды времен Первой мировой войны, которые хранились без необходимого разрешения. Экспертиза показала, что снаряды содержали взрывчатое вещество.

Подобные дела в Латвии регулярно возбуждаются после начала полномасштабной войны в Украине. Особое внимание правоохранительные органы уделяют публичным высказываниям, которые могут содержать оправдание военных преступлений или разжигать национальную ненависть.

СГБ вменяет подозреваемому три уголовных преступления: публичное прославление и оправдание военных преступлений и преступлений против мира, разжигание национальной ненависти, а также незаконное хранение пневматического оружия большой мощности и взрывчатых веществ.

На данном этапе речь идет о передаче дела в прокуратуру, которая примет решение о предъявлении обвинения и дальнейшем рассмотрении дела в суде.

Пока расследование продолжается, к подозреваемому применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Ему запрещено покидать территорию Латвии, а также предписано сообщать о смене места жительства.