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Дрон помог найти человека в Рижском заливе 0 156

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Морская спасательная операция

Иллюстративное фото.

ФОТО: BB.LV/AI

Одной из самых сложных спасательных операций минувших суток стало происшествие в Рижском заливе, где человека обнаружили примерно в километре от берега с помощью беспилотника. После этого его доставили на берег и передали медикам.

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила 46 вызовов. Из них 15 были связаны с пожарами, 20 — со спасательными работами, еще 11 сообщений оказались ложными.

Наиболее масштабная спасательная операция развернулась днем в Рижском заливе у улицы Дзимтенес в Юрмале. Сообщение поступило в 16:02.

Прибывшие на место пожарные обнаружили примерно в километре от берега катамаран. Для поиска человека были задействованы лодка пожарно-спасательной службы, гидроцикл муниципальной полиции Юрмалы и беспилотник.

Именно с помощью дрона удалось обнаружить человека в воде. После этого спасатели с берега координировали движение лодки и гидроцикла к месту его нахождения. Пострадавшего доставили на берег на гидроцикле муниципальной полиции и передали бригаде медиков.

Еще один крупный вызов поступил днем в Сигулдскую волость, где на территории производственного предприятия загорелся бункер для хранения древесной щепы площадью 15 квадратных метров.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 47 человек. В ликвидации возгорания участвовали 13 пожарных-спасателей, три автоцистерны и автолестница. Работы продолжались более трех часов.

Вечером пожар произошел и в Лиепае на улице Улиха. В двухэтажном жилом доме загорелись коридор, лестничная клетка, дверь квартиры и одна из комнат. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

До приезда спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 11 человек. Пожар был полностью ликвидирован менее чем за два часа.

Кроме того, за сутки сотрудники ГПСС выезжали на тушение легкового автомобиля, заброшенного здания, подгоревшей пищи, проводов, компрессора, мусора, деревянных поддонов, рулонов сена и сухой травы.

Использование беспилотника во время спасательной операции в Юрмале позволило быстро обнаружить человека в воде, что существенно повысило шансы на благополучный исход.

За прошедшие сутки все наиболее серьезные происшествия обошлись без сообщений о погибших, а человек, спасенный в Рижском заливе, был передан медикам.

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#пожар #Юрмала #Латвия #Сигулда #дрон #Лиепая
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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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