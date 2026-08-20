На своей страничке в Фейсбук Дирекция безопасности дорожного движен(CSDD) разместиоа матриал следующего содержания:

Обращаем внимание, что CSDD не рассылало уведомление, изображённое на картинке. Продолжаются попытки мошенников выманить деньги и персональные данные, рассылая поддельные электронные письма и SMS от имени CSDD.

Если вы получили электронное письмо со ссылкой, внимательно проверьте, действительно ли она ведёт на правильный адрес: e.csdd.lv.

Проверить информацию о штрафе можно в мобильном приложении CSDD или в системе e-CSDD, самостоятельно введя в браузере адрес e.csdd.lv.

На самой картинке четко видно, что мошенники используют ссылку на поддельный сайт.