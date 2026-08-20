С начала года мошенники похитили у клиентов латвийских банков и других финансовых учреждений 8,84 млн евро. При этом финансовым организациям удалось предотвратить еще больше попыток хищений — почти на 12,5 млн евро.

За первые семь месяцев 2026 года жители Латвии потеряли 8,843 млн евро, самостоятельно подтвердив мошенникам банковские переводы. Такие данные опубликовала Ассоциация финансовой отрасли (АФО), объединяющая крупнейшие финансовые учреждения страны.

Всего за этот период было зарегистрировано 3356 успешных случаев мошенничества.

Наибольший ущерб по-прежнему наносят телефонные мошенники. За семь месяцев они обманули 1559 человек, похитив 4,872 млн евро.

На втором месте остается инвестиционное мошенничество. В 1344 случаях жители потеряли в общей сложности 2,487 млн евро, поверив обещаниям высокой прибыли от фиктивных вложений.

Еще 453 случая пришлись на другие виды мошенничества, общий ущерб по которым составил 1,483 млн евро.

При этом банки все чаще успевают остановить преступников до завершения перевода. За семь месяцев финансовые учреждения предотвратили 12 301 попытку мошенничества на сумму 12,442 млн евро.

Только в июле удалось заблокировать 1341 мошенническую операцию более чем на 1,4 млн евро. Однако полностью остановить преступников не удалось — за месяц жители потеряли еще свыше 1 млн евро в результате 527 успешных случаев мошенничества.

Фактически примерно 72% всех выявленных попыток мошенничества в июле удалось пресечь до списания денег.

В Ассоциации финансовой отрасли предупреждают, что после масштабной кибератаки на CSDD риск мошенничества может стать еще выше. Если похищенные персональные данные попадут к преступникам, они смогут использовать настоящую информацию о человеке, чтобы сделать свои звонки и сообщения значительно убедительнее.

Руководитель рабочей группы АФО по борьбе с мошенничеством и глава службы безопасности SEB Марцис Пелцис напоминает, что знание имени, персонального кода, номера автомобиля или информации о прошлых платежах не означает, что звонящий действительно представляет банк или государственное учреждение.

По его словам, ни один банк никогда не попросит по телефону или через ссылку сообщить пароль интернет-банка, PIN-коды, подтвердить вход через Smart-ID или eParaksts mobile, а также перевести деньги на «безопасный счет».

Специалисты рекомендуют при любых сомнениях самостоятельно связываться с банком только через его официальные каналы связи, не используя номера телефонов или ссылки, полученные в подозрительных сообщениях.