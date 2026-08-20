Необычное ДТП произошло на улице Бривибас в Риге: во время движения у микроавтобуса отцепился прицеп, который после столкновения с другим автомобилем перелетел через дорожное ограждение. Несмотря на серьезные повреждения инфраструктуры, люди не пострадали.

В среду днем на улице Бривибас в Риге произошла авария, причиной которой стал отцепившийся во время движения прицеп. После этого он задел ехавший рядом эвакуатор, перелетел через разделительное ограждение и оказался на трамвайных путях, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В результате происшествия больше всего пострадала дорожная инфраструктура. Медицинская помощь никому из участников аварии не понадобилась.

Эвакуатор, который обычно помогает другим водителям после ДТП, на этот раз сам оказался среди пострадавших. Рядом остановился и микроавтобус, от которого отсоединился прицеп.

Пассажиры микроавтобуса признаются, что до сих пор не могут объяснить, почему это произошло.

«Техника есть техника. Иногда она подводит. Видимо, прицеп ударил "Мерседес", тому пробило колеса, а сам прицеп перелетел через ограждение», — рассказал один из пассажиров.

Поскольку прицеп упал прямо на трамвайные пути, его нужно было как можно быстрее убрать, чтобы восстановить движение общественного транспорта.

Несколько мужчин смогли справиться с этим без специальной техники.

«Мы сами оттащили его в сторону, чтобы не задерживать трамваи. Он не такой тяжелый — около 500 килограммов. Прицеп был почти пустой: только немного песка осталось после работы», — рассказал пассажир микроавтобуса.

По его словам, рабочая бригада возвращалась домой со строительного объекта, поэтому в прицепе практически не было груза.

Несмотря на неожиданное развитие событий, происшествие обошлось без пострадавших. После оформления аварии оба транспортных средства смогли продолжить движение.

Подобные случаи происходят нечасто, однако они напоминают, насколько важно регулярно проверять состояние сцепного устройства и надежность крепления прицепа перед каждой поездкой.

Хотя авария привела к повреждению дорожной инфраструктуры и временному затруднению движения, самым важным итогом стало то, что никто не получил травм.