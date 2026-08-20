Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На улице Бривибас у микроавтобуса на ходу отцепился прицеп и вылетел на трамвайные пути 0 177

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Необычное ДТП произошло на улице Бривибас в Риге: во время движения у микроавтобуса отцепился прицеп, который после столкновения с другим автомобилем перелетел через дорожное ограждение. Несмотря на серьезные повреждения инфраструктуры, люди не пострадали.

В среду днем на улице Бривибас в Риге произошла авария, причиной которой стал отцепившийся во время движения прицеп. После этого он задел ехавший рядом эвакуатор, перелетел через разделительное ограждение и оказался на трамвайных путях, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

В результате происшествия больше всего пострадала дорожная инфраструктура. Медицинская помощь никому из участников аварии не понадобилась.

Эвакуатор, который обычно помогает другим водителям после ДТП, на этот раз сам оказался среди пострадавших. Рядом остановился и микроавтобус, от которого отсоединился прицеп.

Пассажиры микроавтобуса признаются, что до сих пор не могут объяснить, почему это произошло.

«Техника есть техника. Иногда она подводит. Видимо, прицеп ударил "Мерседес", тому пробило колеса, а сам прицеп перелетел через ограждение», — рассказал один из пассажиров.

Поскольку прицеп упал прямо на трамвайные пути, его нужно было как можно быстрее убрать, чтобы восстановить движение общественного транспорта.

Несколько мужчин смогли справиться с этим без специальной техники.

«Мы сами оттащили его в сторону, чтобы не задерживать трамваи. Он не такой тяжелый — около 500 килограммов. Прицеп был почти пустой: только немного песка осталось после работы», — рассказал пассажир микроавтобуса.

По его словам, рабочая бригада возвращалась домой со строительного объекта, поэтому в прицепе практически не было груза.

Несмотря на неожиданное развитие событий, происшествие обошлось без пострадавших. После оформления аварии оба транспортных средства смогли продолжить движение.

Подобные случаи происходят нечасто, однако они напоминают, насколько важно регулярно проверять состояние сцепного устройства и надежность крепления прицепа перед каждой поездкой.

Хотя авария привела к повреждению дорожной инфраструктуры и временному затруднению движения, самым важным итогом стало то, что никто не получил травм.

×
#транспорт #ДТП #безопасность #трамваи #профилактика #инфраструктура
Читайте нас также:
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: хакер
Изображение к статье: Питбуль на концерте
Иконка видео
Изображение к статье: vdd

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рейтинг самых добрых пород собак
В мире животных
Изображение к статье: посылки
Наша Латвия
Изображение к статье: пляж
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Стерилизация банок без духовки, микроволновки и обработки паром за пять секунд
Дом и сад
Изображение к статье: ливень
Наша Латвия
Изображение к статье: Таисия Маслякова
Люблю!
Изображение к статье: Рейтинг самых добрых пород собак
В мире животных
Изображение к статье: посылки
Наша Латвия
Изображение к статье: пляж
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео