Государственная полиция получила результаты назначенных экспертиз и подтвердила, что личность человека, погибшего при пожаре в сарае для хранения сена в Смилтенском крае в конце мая, установлена. Расследование уголовного дела продолжается.

Государственная полиция сообщила, что завершен один из ключевых этапов расследования пожара в сарае для хранения сена в Брантской волости Смилтенского края, произошедшего 31 мая. Полученные результаты экспертиз позволили установить личность погибшего.

Как пояснила представитель Госполиции Юлия Юране, экспертизы подтвердили совпадение с образцом, который использовался для идентификации личности.

Другие подробности правоохранительные органы пока не раскрывают. В полиции отмечают, что расследование уголовного процесса продолжается, поэтому дополнительная информация не разглашается в интересах следствия.

Пожар произошел 31 мая в сенном сарае в Брантской волости, где после ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего.

Ранее сообщалось, что одновременно с расследованием пожара в полицию поступило заявление о пропаже 14-летнего мальчика. По неофициальной информации, которой ранее располагало агентство ЛЕТА, погибшим мог быть подросток. Однако официально полиция не подтверждает личность погибшего и не комментирует эти сведения.

Во время осмотра места происшествия полицейские также установили, что незадолго до пожара рядом с сараем находились несколько несовершеннолетних.

Именно поэтому следствие рассматривает различные версии случившегося и не исключает ни одну из них. Окончательные выводы о причинах трагедии пока не сделаны.

Поскольку в уголовном процессе фигурируют несовершеннолетние, которые по закону относятся к особо защищаемым лицам, полиция воздерживается от дальнейших комментариев.

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