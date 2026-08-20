Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самолет Lufthansa с сотнями пассажиров экстренно приземлился в Шотландии 0 502

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Lufthansa

В четверг самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Франкфурта в Чикаго, был вынужден экстренно приземлиться в шотландском Глазго из-за медицинской ситуации, сообщает DW.

Представительница авиакомпании рассказала, что чрезвычайная медицинская ситуация на борту вынудила самолёт приземлиться до пересечения Атлантического океана.

На борту Boeing 747 находилось 358 пассажиров.

"Из-за неотложного медицинского случая на борту был объявлен чрезвычайный режим", – заявила представительница Lufthansa.

Самолету было предоставлено приоритетное разрешение на посадку, и пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь в кратчайшие сроки.

"После оказания помощи больному пассажиру и дозаправки самолета рейс в Чикаго будет продолжен", – добавила она.

×
#авиация #пассажиры
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: Морская спасательная операция
Изображение к статье: дым из окон
Изображение к статье: пожарные

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дрон США
В мире
Изображение к статье: северная корея
Наша Латвия
3
Изображение к статье: человек работает с ИИ
Техно
Изображение к статье: онкология Эксклюзив!
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Шоферы у грузовиков
Бизнес
Изображение к статье: люди на экзамене
Наша Латвия
1
Изображение к статье: дрон США
В мире
Изображение к статье: северная корея
Наша Латвия
3
Изображение к статье: человек работает с ИИ
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео