В четверг самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Франкфурта в Чикаго, был вынужден экстренно приземлиться в шотландском Глазго из-за медицинской ситуации, сообщает DW.

Представительница авиакомпании рассказала, что чрезвычайная медицинская ситуация на борту вынудила самолёт приземлиться до пересечения Атлантического океана.

На борту Boeing 747 находилось 358 пассажиров.

"Из-за неотложного медицинского случая на борту был объявлен чрезвычайный режим", – заявила представительница Lufthansa.

Самолету было предоставлено приоритетное разрешение на посадку, и пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь в кратчайшие сроки.

"После оказания помощи больному пассажиру и дозаправки самолета рейс в Чикаго будет продолжен", – добавила она.