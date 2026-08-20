Суд в Эстонии отменил наказание, назначенное местному жителю за ношение шорт с надписью Russia. Мужчине также должны вернуть изъятую полицией одежду, сообщает ERR.

3 августа Вируский уездный суд удовлетворил жалобу Владимира Башкирова, которого ранее привлекли к ответственности за появление в общественном месте в шортах с надписью Russia.

Суд отменил решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) и прекратил производство по делу, поскольку не обнаружил в действиях мужчины состава проступка. Согласно постановлению, после вступления решения в законную силу полиция должна вернуть Башкирову изъятые шорты.

В полиции впоследствии повторно изучили обстоятельства произошедшего и согласились с выводами суда.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Елизавета Белоус, правоохранители пришли к выводу, что у мужчины не было намерения публично демонстрировать символику, которую можно было бы расценить как поддержку военной агрессии России.

По словам представительницы полиции, при рассмотрении подобных случаев необходимо учитывать не только саму надпись или символ, но и то, с какой целью они используются, а также общий контекст ситуации.

Таким образом, назначенный Башкирову штраф был аннулирован, производство по делу прекращено, а изъятая одежда подлежит возврату владельцу.