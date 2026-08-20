Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суд в Эстонии отменил штраф за шорты с надписью Russia 0 192

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстония

Суд в Эстонии отменил наказание, назначенное местному жителю за ношение шорт с надписью Russia. Мужчине также должны вернуть изъятую полицией одежду, сообщает ERR.

3 августа Вируский уездный суд удовлетворил жалобу Владимира Башкирова, которого ранее привлекли к ответственности за появление в общественном месте в шортах с надписью Russia.

Суд отменил решение Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) и прекратил производство по делу, поскольку не обнаружил в действиях мужчины состава проступка. Согласно постановлению, после вступления решения в законную силу полиция должна вернуть Башкирову изъятые шорты.

В полиции впоследствии повторно изучили обстоятельства произошедшего и согласились с выводами суда.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Елизавета Белоус, правоохранители пришли к выводу, что у мужчины не было намерения публично демонстрировать символику, которую можно было бы расценить как поддержку военной агрессии России.

По словам представительницы полиции, при рассмотрении подобных случаев необходимо учитывать не только саму надпись или символ, но и то, с какой целью они используются, а также общий контекст ситуации.

Таким образом, назначенный Башкирову штраф был аннулирован, производство по делу прекращено, а изъятая одежда подлежит возврату владельцу.

×
#полиция #Эстония #символика #свобода слова #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дым из окон
Изображение к статье: пожарные
Изображение к статье: суд идет
Изображение к статье: хакер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: самолет цветов флага Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Пожилые люди у компьютера
Наша Латвия
Изображение к статье: Кресло-хамелеон за $167 тысяч: Louis Vuitton превратил мебель в произведение искусства
Культура &
Изображение к статье: Истребители НАТО
В мире
Изображение к статье: Рука, считающая монеты
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Янис Домбрава
Политика
Изображение к статье: самолет цветов флага Латвии
Бизнес
Изображение к статье: Пожилые люди у компьютера
Наша Латвия
Изображение к статье: Кресло-хамелеон за $167 тысяч: Louis Vuitton превратил мебель в произведение искусства
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео