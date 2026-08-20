Поездка на рыбалку в Юрмале закончилась пожаром автомобиля. Пока мужчина готовился рыбачить на берегу Лиелупе, его Volkswagen загорелся, а потушить машину удалось только прибывшим спасателям.

Необычный инцидент произошел в среду утром на берегу Лиелупе в Юрмале. Мужчина приехал порыбачить, однако вместо отдыха ему пришлось вызывать пожарных — его автомобиль неожиданно загорелся, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам водителя, еще по дороге он почувствовал запах гари, но решил, что источник находится где-то поблизости. Уже после того как он спустился к реке, несколько раз сработала сигнализация автомобиля.

Сначала мужчина не придал этому большого значения, но вскоре увидел, что салон быстро заполняется дымом.

«Весь салон был в дыму. Я успел только вытащить детское кресло», — рассказал он.

После звонка в службу спасения ситуация резко ухудшилась.

«Когда позвонил по номеру 112, произошел взрыв. Я отскочил и увидел, что сработали подушки безопасности. После этого уже не подходил к машине, закрыл дверь и ждал пожарных», — вспоминает водитель.

Закрытые двери помогли замедлить распространение огня, поэтому пожар не успел охватить весь автомобиль. Чтобы добраться до очага возгорания, спасателям пришлось вскрывать переднюю часть салона.

Как сообщил заместитель командира отделения 4-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы Виталий Шмукиньш, огонь охватил салон и моторный отсек автомобиля. Площадь пожара составила около трех квадратных метров, а локализовать его удалось примерно за полчаса.

Владелец рассказал, что автомобиль служил семье девять лет и регулярно проходил техническое обслуживание.

«Совсем недавно был в сервисе, поменял тормозные диски, колодки, все сделал. И буквально перед этим заправил полный бак», — рассказал он.

Несмотря на потерю автомобиля, мужчина не утратил чувства юмора.

«Сегодня рыбачить уже точно не поеду. Теперь, возможно, придется объясняться с женой — это была ее любимая машина», — пошутил он.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Окончательную причину установят специалисты. Владелец надеется, что часть ущерба удастся компенсировать за счет страховой компании.

Возгорания автомобилей случаются редко, но даже полностью исправная и регулярно обслуживаемая машина не застрахована от технических неисправностей, связанных с электропроводкой.

К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, хотя автомобиль восстановлению, вероятно, уже не подлежит.