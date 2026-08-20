В Елгаве жильцы многоквартирного дома вовремя заметили дым, поднимавшийся из квартиры на пятом этаже, и вызвали пожарных. Благодаря оперативной реакции удалось избежать пострадавших и распространения огня на соседние квартиры.
Тревожные минуты пережили жители дома на улице Астеру в Елгаве, когда из окон квартиры на пятом этаже начал густо валить дым. На место незамедлительно вызвали пожарных, поскольку было неизвестно, находится ли кто-нибудь внутри, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).
Пока спасатели были в пути, один из соседей попытался проверить квартиру самостоятельно.
«Дверь была закрыта, но внутри уже что-то трещало — словно лопалось стекло. Потом приехали пожарные, вскрыли дверь, а меня попросили не мешать», — рассказал очевидец.
После вскрытия квартиры выяснилось, что хозяев дома не было. Спасатели приступили к тушению пожара и вынесли наружу обгоревшие вещи.
По словам соседа, после ликвидации возгорания владелец квартиры самостоятельно убрал вынесенное имущество.
«Вынесли какой-то сгоревший хлам. Кажется, тлела кухонная столешница», — добавил мужчина.
Дым выходил наружу через окна и практически не проник в подъезд, поэтому эвакуировать жильцов дома не пришлось.
По данным спасателей, огонь уничтожил имущество примерно на 15 квадратных метрах квартиры. На ликвидацию пожара сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы потратили около полутора часов.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Пожары в квартирах, где в момент возгорания никого нет, особенно опасны тем, что обнаружить их удается только благодаря внимательности соседей или случайных прохожих. В подобных случаях именно своевременный вызов экстренных служб помогает не допустить распространения огня на весь дом.
Благодаря быстрой реакции очевидцев и работе пожарных пожар удалось локализовать без жертв и эвакуации жильцов.
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