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В Елгаве пожарные вскрыли квартиру, из которой валил дым: хозяев в этот момент дома не было 0 425

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: дым из окон
ФОТО: скриншот видео TV3

В Елгаве жильцы многоквартирного дома вовремя заметили дым, поднимавшийся из квартиры на пятом этаже, и вызвали пожарных. Благодаря оперативной реакции удалось избежать пострадавших и распространения огня на соседние квартиры.

Тревожные минуты пережили жители дома на улице Астеру в Елгаве, когда из окон квартиры на пятом этаже начал густо валить дым. На место незамедлительно вызвали пожарных, поскольку было неизвестно, находится ли кто-нибудь внутри, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Пока спасатели были в пути, один из соседей попытался проверить квартиру самостоятельно.

«Дверь была закрыта, но внутри уже что-то трещало — словно лопалось стекло. Потом приехали пожарные, вскрыли дверь, а меня попросили не мешать», — рассказал очевидец.

После вскрытия квартиры выяснилось, что хозяев дома не было. Спасатели приступили к тушению пожара и вынесли наружу обгоревшие вещи.

По словам соседа, после ликвидации возгорания владелец квартиры самостоятельно убрал вынесенное имущество.

«Вынесли какой-то сгоревший хлам. Кажется, тлела кухонная столешница», — добавил мужчина.

Дым выходил наружу через окна и практически не проник в подъезд, поэтому эвакуировать жильцов дома не пришлось.

По данным спасателей, огонь уничтожил имущество примерно на 15 квадратных метрах квартиры. На ликвидацию пожара сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы потратили около полутора часов.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожары в квартирах, где в момент возгорания никого нет, особенно опасны тем, что обнаружить их удается только благодаря внимательности соседей или случайных прохожих. В подобных случаях именно своевременный вызов экстренных служб помогает не допустить распространения огня на весь дом.

Благодаря быстрой реакции очевидцев и работе пожарных пожар удалось локализовать без жертв и эвакуации жильцов.

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#пожар #Латвия #эвакуация #безопасность #спасатели
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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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