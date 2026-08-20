В Земгальском районном суде началось рассмотрение дела о гибели 55-летнего жителя Огре, которого нашли с ножевыми ранениями в собственной квартире. В убийстве обвиняется его гражданская жена, которая на первом заседании частично признала вину.

Земгальский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве мужчины, тело которого с несколькими ножевыми ранениями было обнаружено в конце ноября прошлого года в квартире на Берзу аллее в Огре, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На скамье подсудимых находится 41-летняя гражданская жена погибшего Александра. После задержания ей было предъявлено обвинение в убийстве.

Прокурор Восточноземгальской прокуратуры Эгия Тузкова сообщила, что по предъявленной статье женщине грозит наказание от пяти до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Суд рассматривает дело в открытом заседании. На процесс пришли родственники и друзья погибшего, однако часть из них не смогла попасть в зал, поскольку не взяла документы, удостоверяющие личность.

Одноклассники Александра рассказали, что новость о его гибели стала для них полной неожиданностью.

«Он был очень хорошим человеком, добрым и отзывчивым другом. Нам хотелось узнать, что произошло на самом деле, потому что информации очень мало», — рассказали Анна и Вадим.

По их словам, в социальных сетях жизнь пары выглядела благополучной.

«Последние фотографии были замечательные. Они отдыхали в отпуске, все выглядело прекрасно. А потом вдруг произошла эта трагедия», — вспоминают друзья.

В то же время близкие знакомые Александра утверждают, что за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы. По их словам, между партнерами регулярно возникали конфликты, а в последнее время оба злоупотребляли алкоголем.

Друзья погибшего рассказали, что неоднократно советовали ему прекратить отношения, однако он продолжал жить с женщиной и пытался ей помогать.

Один из свидетелей также заявил, что, по его сведениям, это был не первый случай, когда обвиняемая во время конфликта бралась за нож. Родственники Александра добавили, что ранее замечали у него различные травмы, происхождение которых он никогда не объяснял.

По версии следствия, в день трагедии женщина проснулась около полудня и позвонила родственникам мужчины, сообщив, что он неподвижно лежит на кровати. Прибывшие медики обнаружили, что мужчина уже мертв. У него были зафиксированы несколько ножевых ранений, после чего на место вызвали полицию, а женщину задержали.

На первом судебном заседании обвиняемая частично признала свою вину. Родственники погибшего сообщили, что следующее заседание назначено на сентябрь. Родные подсудимой от комментариев журналистам отказались.

Это дело вновь обращает внимание на проблему насилия в близких отношениях, признаки которого, по словам знакомых, могли проявляться задолго до трагедии.

Окончательное решение о виновности женщины суд примет после исследования всех доказательств и допроса свидетелей.