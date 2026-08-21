В четверг пожарные несколько раз выезжали на возгорания автомобилей в разных районах Латгале. Кроме того, в Краславском крае огонь охватил ангар с техникой площадью 400 квадратных метров.

В четверг в Латгале произошло сразу несколько пожаров, связанных с автомобилями. Возгорания были зарегистрированы в Даугавпилсе и Лудзенском крае, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Первый вызов поступил незадолго до 15:00 с улицы Сакню в Даугавпилсе. Там загорелся легковой автомобиль, однако огонь удалось потушить еще до прибытия пожарных.

Вечером, вскоре после 18:00, спасатели отправились в Калниешскую волость Краславского края. Там вспыхнул ангар с находившейся внутри техникой. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров, а ликвидация возгорания заняла более двух часов.

Позже, в 19:14, пожарным вновь пришлось выезжать в Даугавпилс — на этот раз на улицу Ринькя. На месте горели сразу два легковых автомобиля. Огонь распространился на площадь около 10 квадратных метров и был полностью потушен к 20:23.

Еще один аналогичный вызов поступил вскоре после 20:00 из Пушмуцовской волости Лудзенского края. Там загорелись два автомобиля общей площадью 20 квадратных метров. Работы на месте происшествия завершились в 21:45.

Сразу несколько пожаров автомобилей за один день не обязательно связаны между собой. Причины каждого из возгораний устанавливаются отдельно.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 42 вызова. Из них 14 были связаны с пожарами, включая один лесной, 21 — со спасательными работами, еще семь вызовов оказались ложными.

Накануне в ГПСС также сообщали, что два человека пострадали при пожарах, причиной которых стала оставленная без присмотра пища на плите.