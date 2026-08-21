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На улице Лубанас сгорел мусорный контейнер: местные жители подозревают детскую шалость 0 26

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: мусорные контейнеры
ФОТО: скриншот видео TV3

В Риге пожарным пришлось тушить загоревшийся мусорный контейнер на улице Лубанас. Пострадавших нет, однако контейнер получил серьезные повреждения, а причины возгорания теперь выясняет полиция.

Вечером на улице Лубанас в Риге произошел пожар на площадке для сбора отходов. Загорелся один из мусорных контейнеров, для тушения которого пришлось вызывать пожарных, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После ликвидации возгорания последствия пожара устранял дворник. К утру территория была приведена в порядок, однако сам контейнер оказался серьезно поврежден — пластик местами полностью прогорел, а в корпусе образовались большие отверстия.

По словам местных жителей, пожар развивался постепенно.

«Сначала было очень много дыма, потом уже появилось пламя. Горело, наверное, не меньше часа. Пожарные приехали позже», — рассказал один из очевидцев.

Он также отметил, что до прибытия спасателей возле контейнера собрались молодые люди, которые пытались самостоятельно потушить огонь.

Кто именно устроил пожар, очевидцы не видели. При этом некоторые жители предполагают, что причиной могла стать неосторожная игра с огнем.

«Может быть, это были дети или подростки. Сейчас никто не знает, кто поджег», — сказал местный житель.

Жительница района рассказала, что подобных происшествий на этой контейнерной площадке раньше не происходило.

Инцидент произошел около половины девятого вечера. Теперь обстоятельства возгорания и возможную причастность конкретных лиц выясняет Государственная полиция.

Пожары в мусорных контейнерах могут быстро распространиться на припаркованные автомобили, хозяйственные постройки или фасады домов, поэтому даже такие, на первый взгляд, небольшие возгорания требуют оперативного вмешательства спасателей.

Пока причина пожара официально не установлена, полиция проверяет все возможные версии произошедшего.

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#пожар #Рига #полиция #безопасность #дети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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