В Цесисском крае полиция задержала мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения катал ребенка на квадроцикле и пытался скрыться от патруля. Теперь ему грозит не только ответственность за пьяную езду, но и проверка обстоятельств, при которых ребенок оказался в опасной ситуации.

В поселке Ридзене Цесисского края сотрудники Государственной полиции задержали мужчину, который управлял квадроциклом с ребенком, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Увидев патрульный автомобиль, водитель попытался скрыться, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Как сообщила представитель Государственной полиции Юлия Юране, мужчина проигнорировал неоднократные требования остановиться и продолжил движение.

«Когда полицейские неоднократно требовали остановиться, он демонстративно проигнорировал их и попытался скрыться», — рассказала Юране.

После задержания выяснилось, что в организме водителя было 2,69 промилле алкоголя. Кроме того, он управлял квадроциклом, не имея водительских прав.

К счастью, ребенок во время поездки не пострадал. После оформления происшествия его передали матери.

По словам местных жителей, задержанный работает на одной из ферм. Они рассказали, что обычно не видели его разъезжающим по поселку, а во время преследования он направился именно в сторону своего места работы.

Журналисты также поговорили с коллегой мужчины, который сообщил, что квадроцикл использовался без разрешения.

«В тот день он не работал. Квадроцикл был закреплен за мной. Можно сказать, что его украли. Он предназначен только для работы на территории фермы», — рассказал сотрудник предприятия.

При этом отдельный уголовный процесс по факту возможного хищения транспортного средства полиция не начинала.

Помимо ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и без водительских прав, внимание правоохранительных органов привлекли обстоятельства перевозки ребенка.

По информации полиции, материалы могут быть направлены в сиротский суд для оценки ситуации. Если будет установлено, что взрослые подвергли ребенка опасности, проверка может коснуться и законных представителей несовершеннолетнего.

Управление квадроциклом в состоянии сильного алкогольного опьянения само по себе создает высокий риск тяжелых последствий, а перевозка ребенка значительно увеличивает потенциальную опасность такой поездки.

Окончательную правовую оценку действиям мужчины и обстоятельствам перевозки ребенка дадут правоохранительные органы и другие компетентные учреждения.