Во время профилактического рейда на Даугаве сотрудники Государственной полиции проверили 12 маломерных судов и выявили пять нарушений. Чаще всего владельцы выходили на воду без обязательного оборудования или необходимых документов.

Государственная полиция провела профилактический рейд на Даугаве в Екабпилсском и Айзкраукльском краях, чтобы проверить соблюдение правил безопасности и эксплуатации маломерных судов.

Всего инспекторы проверили 12 плавсредств, при этом нарушения были выявлены в пяти случаях. По итогам рейда составлены пять административных протоколов.

Во время проверки выяснилось, что один человек управлял судном, не имея соответствующего права управления. Еще у одного владельца отсутствовали регистрационные документы на плавсредство.

Кроме того, одно судно оказалось не укомплектовано необходимым количеством спасательных жилетов, а еще на двух отсутствовали обязательные спасательные круги.

Эти требования касаются всех владельцев маломерных судов. Отсутствие даже одного обязательного средства спасения может стать основанием для административного наказания и, что гораздо важнее, увеличить риск тяжелых последствий при несчастном случае на воде.

В двух случаях полиция начала административные процессы за отсутствие возможности предъявить документы о регистрации судна. Такие нарушения были выявлены в Селпилсской и Сецской волостях. В обоих случаях нарушители получили предупреждения.

Еще два административных процесса были начаты за нарушение правил эксплуатации прогулочных судов, а в одном случае — за использование лодки без предусмотренного нормативными актами спасательного оборудования. За подобные нарушения закон предусматривает предупреждение или штраф до 50 евро.

Полиция напоминает, что правила безопасности распространяются не только на отдыхающих, но и на владельцев моторных лодок, гидроциклов и других плавсредств. Особое внимание необходимо уделять детям — они должны находиться на борту в правильно подобранных и надежно застегнутых спасательных жилетах.

Правоохранители также подчеркивают, что управление судном требует такой же ответственности, как и вождение автомобиля. Выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения запрещено.

В теплое время года подобные рейды проводятся регулярно. Во время проверок сотрудники полиции контролируют наличие документов, спасательного оборудования, права управления и соблюдение требований безопасности на воде.