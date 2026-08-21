В Саулкрастском крае полностью сгорел жилой деревянный дом, в котором проживала пожилая женщина. По предварительной версии, пожар начался из-за оставленной без присмотра кастрюли с кипящим маслом.

Крупный пожар уничтожил жилой дом на улице Абавас в Саулкрастском крае. На борьбу с огнем пожарным потребовалось почти пять часов, а после происшествия хозяйка дома осталась без жилья.

Около трех часов дня жители тихой улицы заметили густой черный дым, поднимающийся над деревянным домом.

«Были скорая помощь, пожарные, полиция, приехали родственники. Тушили часа три», — рассказал сосед Артур.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, огонь охватил одноэтажный деревянный дом. Сгорели первый этаж и конструкции крыши общей площадью около 180 квадратных метров.

Во время тушения пострадали два человека. Один из них — сотрудник ГПСС, получивший ожоги рук. После осмотра медиками он смог продолжить работу.

Вторая пострадавшая — хозяйка дома, женщина примерно 70 лет. Медики предложили ей госпитализацию, однако она решила отказаться.

Несмотря на то что дом практически полностью уничтожен и жить в нем пока невозможно, соседи говорят, что женщина не осталась без поддержки — рядом находятся родственники и знакомые, готовые помочь.

По словам местных жителей, никаких подобных происшествий раньше с хозяйкой дома не случалось, поэтому трагедия стала для соседей полной неожиданностью.

После осмотра места происшествия специалисты Государственной полиции пришли к предварительному выводу, что наиболее вероятной причиной пожара стала оставленная без присмотра кастрюля с кипящим маслом на включенной плите.

Подобные возгорания относятся к числу наиболее распространенных бытовых пожаров. Масло при перегреве может воспламениться за считаные минуты, поэтому пожарные регулярно напоминают, что готовящуюся пищу нельзя оставлять без присмотра.

Полиция продолжает проверку, однако предварительная версия указывает, что трагедию могло вызвать обычное нарушение правил пожарной безопасности в быту.