Латвийские пограничники обнаружили на границе с Беларусью второй подземный туннель, использовавшийся для нелегального проникновения в страну. Через него в Латвию попали 28 человек, которых впоследствии вернули обратно в Беларусь.

На латвийско-белорусской границе выявлен еще один подземный туннель, использовавшийся для незаконного пересечения государственной границы. О находке сообщила Государственная пограничная охрана.

Инцидент произошел в Краславском крае. После задержания 28 человек, незаконно пересекших границу, сотрудники Каплавского подразделения начали обследование прилегающей территории. Примерно в 20 метрах от государственной границы они обнаружили тщательно замаскированный подземный ход, скрытый под слоем мха.

Все задержанные были возвращены на территорию Беларуси.

Это уже второй подобный случай за последний месяц. Ранее, в начале августа, в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края пограничники обнаружили туннель, через который в Латвию проникли 15 человек.

Появление второго подземного перехода свидетельствует о том, что нарушители начали использовать новые способы обхода пограничной инфраструктуры. Именно поэтому власти усиливают контроль не только на поверхности, но и под землей.

В Государственной пограничной охране агентству ЛЕТА сообщили, что туннель, обнаруженный в начале августа, уже засыпан, а выявленный в четверг будет засыпан в ближайшее время. При этом там подтвердили, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку на территории Беларуси отсутствуют законные возможности для его ликвидации.

После первого случая Государственная пограничная охрана совместно с Государственной полицией приступила к обследованию приграничной полосы с использованием георадара. Специалисты проверяют грунт вдоль латвийско-белорусской границы, чтобы выявить возможные скрытые туннели.

Кроме того, 11 августа на восточной границе Латвии стартовала операция «Оборотень», направленная на сокращение числа незаконных пересечений границы и предотвращение новых подобных случаев.

До конца года в приграничной зоне с Беларусью продолжает действовать усиленный режим охраны государственной границы. Он был введен в связи с сохраняющимся миграционным давлением со стороны Беларуси.

Обнаружение уже второго туннеля показывает, что латвийские службы безопасности расширяют методы поиска нелегальных маршрутов и готовятся к возможному появлению новых подземных переходов.