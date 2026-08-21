После конфликта на участке ремонтных работ в Саркандаугаве житель Риги оказался в больнице с переломами ребер и обратился в полицию. Сам мужчина утверждает, что его избил работник «Rīgas ūdens», однако предприятие заявляет, что никакого физического насилия не было.

Государственная полиция выясняет обстоятельства конфликта, произошедшего на участке ремонтных работ в Саркандаугаве. После инцидента рижанин Ингус был госпитализирован с травмами и подал заявление в правоохранительные органы, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

По словам мужчины, он шел по тротуару и решил пройти через место проведения работ, поскольку не заметил ограждений или запрещающих знаков. По его версии, после словесной перепалки один из рабочих применил силу.

«Он подошел, сначала толкнул меня, потом ударил по лицу, затем в бок, и я упал», — рассказал Ингус.

После падения мужчина почувствовал сильную боль. По его словам, он смог отойти лишь на небольшое расстояние, после чего снова упал. В больнице у него диагностировали ушибы, подкожные кровоизлияния и несколько переломов грудной клетки.

Перед тем как покинуть место происшествия, Ингус успел сделать несколько фотографий. Он утверждает, что на снимках запечатлен сотрудник предприятия «Rīgas ūdens», который, по его словам, нанес удары.

После обращения мужчины Государственная полиция начала административный процесс и запросила информацию у предприятия. В «Rīgas ūdens» сообщили, что опросили всех четырех сотрудников, работавших на объекте, и передали их объяснения полиции.

По словам представителя предприятия Сандриса Ванзовичса, работники категорически отрицают применение физической силы.

«По словам сотрудников, мужчина около двадцати минут находился возле строительного котлована. Существовала опасность, что он может упасть. Старший руководитель работ лишь сопроводил его с территории без какого-либо применения силы», — заявил представитель компании.

В компании также утверждают, что место проведения работ было заранее ограждено в соответствии с требованиями. В подтверждение своих слов предприятие предоставило фотографии объекта, сделанные до появления Ингуса.

Кроме того, представитель «Rīgas ūdens» отметил, что сотрудников специально обучают правилам общения с прохожими во время проведения ремонтных работ.

Во время разговора с журналистами Ингус подтвердил, что перед происшествием употреблял алкоголь.

«Да, я выпил 200 граммов. Но я хорошо помню, что произошло. Если бы я просто упал сам, то никого бы не обвинял», — заявил он.

В объяснениях полиции сотрудники предприятия также указали, что, по их мнению, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствию предстоит установить, каким образом были получены травмы — исключительно в результате падения или вследствие возможного применения силы. Дополнительную сложность расследованию создает отсутствие камер видеонаблюдения в районе проспекта Виестура, 97, где произошел инцидент.

История основана на взаимоисключающих версиях сторон, и окончательные выводы смогут быть сделаны только после завершения проверки и оценки всех собранных доказательств.

Пока полиция не завершила расследование, обстоятельства получения мужчиной тяжелых травм остаются предметом проверки.