Коллектив Службы новостей Латвийского радио призывает оценить ответственность не только самой службы и уволенного руководителя Угиса Либиетиса, но также правления Латвийского общественного медиа (LSM) и главного редактора Аниты Брауны за работу общественного СМИ во время бури, обрушившейся на страну в минувшие выходные.

Как сообщал bb.lv, после критики премьер-министра А.Кулбергса заявление об увольнении был вынужден написать вышеупомянутый Либиетис.

Тем временем журналисты пытался обсудить ситуацию внутри LSM, однако на получили ответы на все свои вопросы. Об этом говорится в открытом письме коллектива общественности.

Подчиненные уволенного Либиетиса утверждают, что Служба новостей Латвийского радио до бури, во время нее и после нее работала и выполняла свои обязанности добросовестно. Служба собирала доступную информацию и пыталась получать ее от оперативных служб, самоуправлений и других источников — насколько это было возможно в тот момент.

На радио отмечают «необходимость оценить, кто и за что отвечает и почему произошло то, что произошло». Именно в этом вопросе коллектив Службы новостей Латвийского радио не согласен с позицией правления LSM и с тем, что основная персональная ответственность за ошибки, допущенные LSM в коммуникации во время бури, сейчас возложена на руководителя Службы новостей Либиетиса.

«Нам непонятно, почему за ошибки, которые сам LSM признает более масштабными, столь значительная ответственность сейчас возлагается на одного человека», — отмечает коллектив.

Коллектив Службы новостей Латвийского радио подчеркивает, что не хочет вместо Либиетиса искать другого «единственного козла отпущения». «По нашему мнению, в этой ситуации не следует искать одного человека, на которого можно возложить всю ответственность. Если проблемы существовали на нескольких уровнях и в нашей общей работе, то и выводы должны сделать все», — говорится в письме.

Коллектив Службы новостей Латвийского радио призывает правление LSM признать собственную ответственность. «Если после произошедшего оцениваются работа и ответственность Службы новостей Латвийского радио и ее руководителя, то, по нашему мнению, столь же честно следует оценить работу правления LSM и главного редактора — как при подготовке к возможному кризису, так и во время него», — заявляет коллектив.