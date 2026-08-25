В Москву прилетел военно-транспортный самолет ВВС США, он приземлился сегодня утром в аэропорту Внуково, сообщает Flightradar24.

Накануне Boeing C-17 Globemaster III с позывным RCH4555 с 23 августа находился в Риге. Сегодня лайнер вылетел из столицы Латвии примерно в 8:50 по местному времени и около 10:04 приземлился во Внуково.

В истории его предыдущих полетов одной из точек вылета указан Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд, где расположена объединенная база Эндрюс, на которой базируются самолеты, используемые президентом США.

Кто прилетел в Москву, пока неизвестно не только читателям портала bb.lv, но и представителю президента России Владимира Путина.

Планов о встрече в Кремле с представителями администрации США на этой неделе нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что не располагает информацией насчет американского самолета, приземлившегося в Москве.