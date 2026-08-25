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Мужчина вышел на прогулку с необычным питомцем — вмешалась полиция 0 560

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кони-Айленд в Нью-Йорке

Посетители знаменитого Кони-Айленда в Нью-Йорке стали свидетелями необычной прогулки: мужчина появился на оживленной набережной с огромной змеей в руках. Вокруг него быстро собралась толпа, среди любопытных было немало детей.

Как сообщает Fox Weather со ссылкой на Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, инцидент произошел возле набережной Ригельмана. Помимо огромной змеи, которую мужчина держал в руках, на его шее находилась еще одна — значительно меньшего размера.

Необычную компанию заметил сотрудник природоохранного ведомства и вызвал полицию. Во время проверки мужчина сообщил, что большая змея принадлежит ему, и признался, что это бирманский питон.

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Fox Weather

Питона держать было запрещено

Выяснилось, что содержание бирманских питонов в штате Нью-Йорк запрещено. Эти крупные змеи считаются потенциально опасным инвазивным видом.

Представители природоохранного ведомства также напомнили, что таких рептилий ни в коем случае нельзя выпускать в дикую природу. Оказавшись в подходящих условиях, они способны нанести серьезный ущерб местной экосистеме и популяциям животных.

В результате владельца оштрафовали за незаконное содержание питона. Огромную змею конфисковали и передали Обществу защиты животных округа Нассау.

Самому питону прогулка по одной из самых оживленных набережных Нью-Йорка таким образом обошлась переездом к новым смотрителям.

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#полиция #экология #Нью-Йорк #запреты #змеи
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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